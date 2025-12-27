Marcin Hakiel i Dominika Serowska w grudniu 2024 roku powitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Tancerz ma jeszcze dwójkę starszych pociech ze związku z Katarzyną Cichopek, których wizerunku od początku jednak oboje strzegą. Tymczasem Marcin i Dominika postanowili nie skrywać buzi małego Romea przed światem i od samego początku ochoczo chwalą się nim w mediach. Chłopiec wziął nawet niedawno udział w swoim pierwszym pokazie, a teraz jego rodzice zaskoczyli wyznaniem ws. jego przyszłości.

Marcin Hakiel i Dominika szczerze o synu

Marcin Hakiel i Dominika Serowska udzielili szczerego wywiadu dla Telemagazynu. W rozmowie poruszono temat przyszłości ich syna oraz możliwego dziedziczenia pasji po ojcu – znanym tancerzu.

Hakiel otwarcie przyznał, że nie zamierza wywierać presji na synu, by ten poszedł w jego ślady:

Jeszcze nie poszedł w moje taneczne ślady. (...) Na razie raczkuje. Mam nadzieję, że tanecznie. Podobnie było z Adamem i Helenką. Nigdy nie miałem parcia, żeby dzieci robiły to, co ja

Tym samym tancerz zaznaczył, że daje dziecku przestrzeń do samodzielnego wyboru drogi życiowej.

Dominika Serowska również zabrała głos w sprawie synka, przyznając, że chciałaby, żeby w przyszłości znalazł odpowiednią partnerkę. Zauważyła jednak, że Romeo już teraz pokazuje charakterek:

Mam nadzieję, że w życiu znajdzie swoją Julię, choć wydaje mi się, że raczej nie jest typem romantyka. Z Marcinem rozmawialiśmy, że on raczej będzie łobuzem

To wyznanie zaskoczyło fanów pary i wywołało poruszenie w mediach społecznościowych.

Pierwsze urodziny Romeo

W grudniu 2025 r. Romeo świętował swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Marcin Hakiel i Dominika Serowska zorganizowali huczne przyjęcie w gronie najbliższych. Nie zabrakło klimatycznych dekoracji i bajeranckich prezentów.

Pierwszy rok życia Romeo był pełen emocji dla świeżo upieczonych rodziców. Sama Dominika chętnie opowiada o nowej roli - roli mamy - przyznając, że zupełnie straciła głowę dla synka. Wygląda również na to, że para już szykuje chłopcu miejsce w show-biznesie, bowiem chętnie zabierają go na imprezy branżowe, czy tak jak ostatnio - pokaz wózków dziecięcych, podczas którego Romeo sprawdził się jako model.

