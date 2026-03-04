W pierwszym odcinku nowego sezonu programu "Kuba Wojewódzki" jedną z gościń była Dominika Serowska, która już za moment da się poznać szerszej publiczności dzięki emisji 3. sezonu "Królowej przetrwania", w którym wzięła udział. Podczas rozmowy partnerka Marcina Hakiela zaskoczyła wszystkich swoją szczerością. Co tak naprawdę sądzi o Małgorzacie Rozenek-Majdan?

Dominika Serowska wymownie: "Nie jestem osobą utalentowaną"

W trakcie wieczornego talk-show Kuba Wojewódzki postanowił zapytać Dominikę Serowską o wzorce medialne oraz plany na przyszłość w show-biznesie, wskazując, że udział w programie "Królowa przetrwania", do którego oglądania Dominika Serowska głośno zachęcała swoich obserwujących, może być kolejnym krokiem do zdobycia przez nią szerszej popularności.

Ukochana Marcina Hakiela odpowiedziała pewnie, nawiązując do niedawnych słów dziennikarza, a także zaskakując wszystkich wspomnieniem o Małgorzacie Rozenek-Majdan.

Nie chcę podawać konkretnej osoby, chociaż na koniec ci powiem tej mojej wypowiedzi, o kogo mogę, o kim mogę mówić. Generalnie na pewno nie jestem, tak jak sam już stwierdziłeś jakiś czas temu, osobą utalentowaną, czyli nie jestem aktorką, piosenkarką. Myślę, że bardziej bym szła w kierunku bycia osobowością show-biznesową, na przykład taką właśnie, jak Małgosia Rozenek chociażby wyznała Serowska.

Jednak na tym rozmowa o przyszłości medialnej się nie zakończyła.

Serowska szczerze o swojej karierze i Norbim

W dalszej rozmowie Kuba Wojewódzki dopytał Dominikę: "Czyli dzisiaj można powiedzieć, z twoich słów to wynika, że bycie osobowością w mediach, to jest potencjalnie już forma zajęcia?". Na pewną odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Tak, jeżeli potem się prowadzi jakieś fajne programy, formaty, ma się różne fajne współprace, to jest to fajne i ciekawe odparła Serowska.

Drążąc temat, dziennikarz dopytał, czy za wspomnianą osobowość medialną uznaje siedzącego obok na kanapie Norbiego. Ta rozładowała atmosferę, mówiąc:

Myślę, że Norbi to już jest taka ikona.

Będziecie kibicować Dominice Serowskiej w "Królowej przetrwania"?

