Grzegorz Collins i Sylwia Bomba to nowa para zakochanych w świecie show-biznesu. Nie tak dawno potwierdzili swój związek, a zbliżające się walentynki spędzą w swoim towarzystwie pierwszy raz. Zapytaliśmy Grzegorza, jakie ma plany na niespodziankę dla swojej ukochanej. Posłuchajcie, co planuje Collins.

Gdzie Grzegorz Collins i Sylwia Bomba spędzą walentynki?

Okazuje się, że już 16. lutego Grzegorz Collins oraz Sylwia Bomba wylatują do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej do Miami. Zaskoczony naszym pytaniem Grzegorz Collins powiedział, że on nie lubi planować i stawia w życiu na spontaniczność. Opowiedział o tym, że chciałby zainspirować się pewnym mężczyzną i zorganizować dla swojej ukochanej piknik.

Wszystkie restauracje w Warszawie będą zawalone po dach(...) chciałbym wyjść z czymś innym - powiedział Collins.

Jednocześnie Collins przyznał, że walentynki chciałby świętować w Miami, bo zna tam świetne miejsca i zorganizowanie ich byłoby dla niego bardzo proste. Jest jednak pewien szczegół, który może pokrzyżować jego plany:

Znam takie super miejsce, gdzie kawałek koca bym zrobił, kwiatka bym kupił, coś fajnego do jedzenia i miałaby takie walentynki, które coś by znaczyły, były od serca

Tylko lądujemy w Miami o piątej po południu i będzie ciemno(...) ale może to i fajniej, że będzie tak ciemno trochę - podsumował Grzegorz.

Wcześniej reporter Party.pl rozmawiał z Sylwią Bombą, która zdradziła, jaką niespodziankę chciałaby dostać od Grzegorza. Okazuje się, że influencerka chciałaby, aby mężczyzna ją "porwał w worku" i zabrał w romantyczne miejsce. Jak na te słowa zareagował Grzegorz Collins? Zobaczcie wywiad!

Zobacz także: Sylwia Bomba jest zdruzgotana śmiercią mamy Izy z "Gogglebox". Ujawniła, co napisała do pogrążonej w żałobie Zeiske

