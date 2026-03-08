Nicol Pniewska, gwiazda 3. sezonu „Królowej przetrwania”, zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące swojego nowego partnera. Influencerka zdradziła, co jej tata myśli o jej ukochanym. Przyznała wprost.

Nicol Pniewska wyznaje, czy jej tata akceptuje jej ukochanego

Nicol Pniewska, bohaterka „Królowej przetrwania”, jest obecnie w szczęśliwym związku. Influencerka ma za sobą głośną relację z Allanem Krupą, o której szeroko rozpisywały się media. Po burzliwym rozstaniu w końcu otwarcie przyznała, że jej serce jest już zajęte przez nowego partnera.

W rozmowie z naszą reporterką Angeliką Bielską, Nicol Pniewska zdradziła, jaki stosunek do jej nowego ukochanego ma jej tata. Jak się okazało, ojciec influencerki znał jej partnera już wcześniej.

Wydaje mi się że tak, oni się znali, pracowaliśmy wszyscy razem, więc na pewno się lubią ujawniła.

Nicol zdradziła również, czy jej tata cieszy się z tego, że na nowo układa sobie życie miłosne.

Co po "Królowej przetrwania"? Nicol Pniewska wyznaje

Od pierwszego odcinka "Królowej przetrwania" emocje w programie sięgają zenitu. Nicol Pniewska przyznała, że nie polubiła się z Iloną Felicjańską. Mimo to nie ukrywa, że chętnie wzięłaby udział także w innym formacie telewizyjnym.

Chciałabym może w innym programie wziąć udział, chciałabym po prostu się tak rozwijać i faktycznie czerpać z tego garściami i to nie dlatego, żeby o mnie mówiono, czy żeby zarobić z tego pieniądze, po prostu robić to co lubię, a to było naprawdę niesamowite wyznała w rozmowie dla Party.pl

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze opowiedziała Nicol Pniewska w rozmowie z Party.pl, koniecznie obejrzycie pełne wideo.

