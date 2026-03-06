W środowy wieczór, 4 marca ruszył trzeci sezon „Królowej przetrwania”. W nowej odsłonie kontrowersyjnego show udział wzięły Maja Rutkowski, Ilona Felicjańska, Dominika Tajner, Dominika Serowska, Nicol Pniewska, Sofi Sivokha, Monika Jarosińska, Natalisa, Anna Sowińska, Agnieszka Grzelak, Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska oraz Izabela Macudzińska. Program poprowadziła Małgorzata Rozenek-Majdan. Już w pierwszym odcinku przekonaliśmy się, że nie wszystkie panie zaprzyjaźnią się na Sri Lance.

Nicol Pniewska ostro oceniła Ilonę Felicjańską po „Królowej przetrwania”

W rozmowie z naszą reporterką uczestniczka „Królowej przetrwania” Nicol Pniewska ujawniła, z kim miała najgorszą relację w programie. Celebrytka nie ukrywała, że najbardziej podpadła jej Ilona Felicjańska. Stwierdziła, że modelka okazała się „fałszywa”. Te panie nie zostaną przyjaciółkami.

Mówiłam to już nie raz, myślę że z Iloną. Bardzo była fałszywa w programie powiedziała Pniewska.

To nie koniec zamieszania wokół młodej gwiazdy. W „Królowej przetrwania” poruszyła inny osobisty temat, który w przeszłości budził kontrowersje w mediach. Chodzi o były związek. Przed kamerami Nicol Pniewska przerwała milczenie o Allanie Krupie i Edycie Górniak.

Warto przypomnieć, że Pniewska i syn wokalistki rozstali się w atmosferze skandalu. W medialną potyczkę zaangażował się również ojciec Nicol. Później obie rodziny obrzucały się publicznie oskarżeniami.

Ruszył trzeci sezon „Królowej przetrwania”. Zaczęło się od awantur

W środę mogliśmy zobaczyć wielką kłótnię w „Królowej przetrwania”, od której rozpoczął się show TVN. Widzowie zdążyli zorientować się, kto w następnych odcinkach może wywoływać zamieszanie. W centrum znalazły się Karolina Pajączkowska oraz Aga Grzelak. To jednak był dopiero początek.

Wiele działo się wokół partnerki Marcina Hakiela. W pewnym momencie Dominika Serowska zalała się łzami w „Królowej przetrwania” i mocno wypowiedziała się na temat Katarzyny Cichopek. Celebrytka nie miała łatwo w show. Ujawniła, że przed wyjazdem nie rozstała się z Hakielem w najlepszych stosunkach.

