Chyba nikt się nie spodziewał – łącznie z samą Dagmarą Kaźmierską – że celebrytka miesiąc po premierze najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” nadal będzie w programie. Uczestniczka od początku zbiera słabe noty od jury, a Iwona Pavlović regularnie powtarza jej, że była gwiazda „Królowych życia” nie umie tańczyć. Podobne zdanie ma też spora część widzów, która również podkreśla, że udział Kaźmierskiej w każdym kolejnym odcinku produkcji Polsatu to jedno wielkie nieporozumienie. Choć celebrytka wielokrotnie znalazła się strefie zagrożenia, z programem żegnały się inne pary, co jeszcze bardziej frustruje internautów. Co na to Dagmara Kaźmierska? Wyraźnie ma już dość atmosfery wokół niej.

Dagmara Kaźmierska broni się przed krytyką i przypomina zasady „Tańca z gwiazdami”

W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” nie było zaskoczenia, ponieważ Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel znów dostali najmniej punktów. Przy okazji po raz kolejny para musiała zmierzyć się z ostrą krytyką jurorów. Jednak to Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska pożegnali się z programem, co zszokowało nie tylko widzów, ale i uczestników show. Po emisji Maciej Musiał ostro wypowiedział się o werdykcie, podgrzewając i tak już gorącą atmosferę. Spora część oglądających ma dość tego, że Kaźmierska prześlizguje się do kolejnego odcinka, choć od samego początku zbiera słabe noty.

W rozmowie z naszym reporterem celebrytka przyznała, że ma dość krytyki, jaka na nią spada. Stwierdziła, że widzowie obwiniają ją za odpadnięcie innych uczestników, choć Kaźmierska nie ma przecież wpływu na ostateczny werdykt. Przypomniała, że niektórzy zapomnieli, jaki program oglądają. „Taniec z gwiazdami” to przecież show, a nie profesjonalny konkurs tańca. Natomiast jak na razie o tym, kto odpada, decydują głosy widzów.

Ja cierpię teraz za to, że odpadają inni uczestnicy, ponieważ ludzie, którzy akurat mnie nie do końca lubią, są bardzo źli, że to ja zostaję, a najgorzej tańczę – powiedziała Dagmara Kaźmierska.

Drodzy państwo, to jest program rozrywkowo-taneczny, taneczno-rozrywkowy – kolejność sobie ustalcie sami. My mamy dawać wam taniec i mamy dawać też rozrywkę. Zasady są proste. Jeżeli coś oglądacie, drodzy państwo, i to kochacie, musicie się troszkę zaznajomić głębiej z tematem. Jeżeli nie znacie zasad funkcjonowania tego show, »Tańca z gwiazdami«, to jesteście ignorantami. (…) Ignorujecie zasady, nie wiecie, na jakich zasadach funkcjonuje ten program. Decydują głosy widzów – przynajmniej na tym etapie, w którym ja jestem – wyjaśniła.

W dalszej części Dagmara Kaźmierska zapowiedziała, że nie zrezygnuje z programu i podziękowała wszystkim fanom za oddane głosy, dzięki którym nadal jest w tanecznym show.

Co ja mam zrobić? Może oczekiwalibyście ode mnie, że stanę i powiem: »Drodzy państwo, bardzo was proszę, nie głosujcie na mnie«. Decydują głosy widzów, ja mam ogromną sympatię moich widzów, za to wam bardzo dziękuję – dodała.

Celebrytka zaznaczyła, że za każdym razem pokornie przyjmuje krytykę i nie zamierza nikogo przekonać, że umie tańczyć, bo – jak sama przyznała – nie umie. Emocje natomiast udzielają się jej bliskim. Warto przypomnieć, że po ocenach jury syn Kaźmierskiej wbiegł na scenę „Tańca z gwiazdami” i wbił szpilę Iwonie Pavlović. Stosunki między Conanem a produkcją stały się napięte. Gwiazda przyznała, że to nie był zbyt mądry ruch.

Nie wykłócam się z nikim. Mój syn fatalnie zrobił, ale dostał za to burę. Ale ja oficjalnie wszem i wobec mówię, że ja tańczyć nie umiem. Nie pozwala mi na to moja głowa, ponieważ się tak boję o te nogi. Przyjmuję wszelką krytykę, nie buntuję się tu. (…) Ja podchodzę do tego po prostu z uśmiechem na ustach, z żartami. Słuchajcie, tu nie jest walka o życie. My dajemy wam show. My dajemy wam radość. Idźmy drodzy państwo w takim kierunku. Nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować, że ktoś odpadł, ktoś zostaje – podkreśliła Dagmara Kaźmierska.

Później uczestniczka „Tańca z gwiazdami” przypomniała o regulaminie oraz pozostałych parach biorących udział w programie. Obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca.

