Ewa z "Farmy" w rozmowie z Party.pl skomentowała relację Agnieszki i Janosika.

Ewa z "Farmy" o relacji Agnieszki i Janosika

Ewa Suarez była jedną z bardziej wyrazistych uczestniczek 5. edycji programu "Farma", jednak jej przygoda z show zakończyła się niespodziewanie. Widzowie mogli zobaczyć, jak w jednym z ostatnich odcinków sama podjęła decyzję o odejściu z programu, mimo że miała silną pozycję w grze. Jak tłumaczyła później, kierowała się przede wszystkim własnymi zasadami i daną wcześniej obietnicą, podkreślając, że ważniejsze od wygranej były dla niej lojalność i uczciwość.

Po opuszczeniu "Farmy" Ewa nie zniknęła z mediów i niedawno pojawiła się w studiu programu "Halo, tu Polsat". W rozmowie opowiedziała o kulisach reality show, przyznając, że udział w nim był dla niej ogromnym wyzwaniem i jednym z trudniejszych doświadczeń w życiu.

Ewa rozmawiała również z reporterką Party.pl. Przed naszą kamerą zareagowała na pytanie o Agnieszkę i Janosika. Ostatnio Janosik z "Farmy" zaskoczył wyznaniem o Agnieszce, a teraz Ewa zabrała głos na temat ich relacji. Był romans w programie? Czy jej zdaniem Janosik i Agnieszka mają się ku sobie?

Myślę, że na pewno Janosik chciałby, żeby był ten romans. Wydaje mi się niestety, że tutaj do niczego nie dojdzie wyznała.

Ewa zasugerowała również, że niektórzy z uczestników próbowali bawić się uczuciami innych.

Program programem, wygrana wygraną - ja wiele jestem w stanie zrozumieć - ale nie można bawić się czyimiś uczuciami. Nie wyobrażam sobie, żeby to zrobić. Kiedy ja weszłam na Farmę od początku zakomunikowałam - większość mężczyzn była singlami, miałam pole do popisu - od razu był komunikat, że mam partnera. Nie z ust każdej osoby padł ten komunikat chociaż powinien przez co właśnie doszło do takich sytuacji do jakich doszło Ewa mówiła przed kamerą Party.pl

O kim konkretnie mowa? Zobaczcie, jak Ewa zareagowała, gdy zapytaliśmy ją czy miała na myśli Agnieszkę.

