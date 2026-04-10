Ewa w 5. edycji "Farmy" bez wątpienia była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek, o której widzowie długo nie zapomną. Jej odejście z reality-show również odbyło się w atmosmerze ogromnego zaskoczenia, a wcześniejsze spięcia i kłótnie z niektórymi uczestnikami przejdą do historii. Po zakończeniu przygody z "Farmą" Ewa wykorzystuje swoje 5 minut, a teraz niespodziewanie zaskoczyła rodzinnym zdjęciem z synem i partnerem. Tego jeszcze nie było.

Ewa z "Farmy" zdradza, co zrobiła po powrocie do domu

Ewa nie jest debiutantką w świecie kamer. W 2021 roku wystąpiła w "Mam talent!" w TVN, gdzie razem z partnerem scenicznym prezentowała magiczne sztuczki. Dziś, już po "Farmie", dalej jest aktywna w social mediach, a ostatnio pojawiła się w "Halo tu Polsat" i nie ukrywa, że udział w "Farmie" dał jej ogromną rozpoznawalność, na której jej zależało, aby Polska usłyszała o niej jako o pisarce.

Ewa z "Farmy" podkreśla, że w życiu kieruje się ustalonymi zasadami i nie ważne, gdzie jest to stara się traktować innych z szacunkiem i postępować tak, aby zachować twarz i postępować zgodnie ze swoimi wartościami. W tle pojawił się jeszcze jeden argument, czyli świadomość, że "Farmę" oglądają dzieci, więc chce pokazywać, że szacunek i przyzwoitość nie są dodatkiem, tylko fundamentem. W show również starała się ochronić swój sojusz i nie chciała wystawiać Aksela, dlatego ostatecznie podjęła decyzję o odejściu.

Z perspektywy czasu Ewa mówi wprost, że nie żałuje decyzji o odejściu z "Farmy" i ujawnia, że jak tylko wróciła do domu to "popłakała się ze szczęścia", a potem... zjadła kilka bochenków chleba.

Nie. Popłakałam się ze szczęścia jak wróciłam do domu 🥺. Kilka dni później pojechałam na koncert Jennifer Lopez, a potem z moimi chłopakami na cudowne wakacje 😘. Najpierw jednak zjadłam kilka bochenków chleba - wyznała Ewa z 'Farmy'

Ewa z "Farmy" pokazała partnera

Po opuszczeniu "Farmy" Ewa jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie nie tylko komentuje swoje odejście z programu, ale na bieżąco ocenia też nowe odcinki programu, pokazuje swoje stylizacje i ujawnia, co dzieje się w jej życiu prywatnym. Ku zaskoczeniu internautów Ewa z "Farmy" pokazała rodzinne kadry ze swoim synem i partnerem. Po zakończeniu przygody z programem wybrali się na wspólne wakacje.

Co ciekawe, Ewa zamierza zabrać też swojego partnera na finał "Farmy", który odbędzie się już 7 maja. To jeszcze nie wszystko, partner Ewy towarzyszył jej również podczas wizyty w śniadaniówce Polsatu. Tylko spójrzcie na ich wspólne kadry...

Ewa z "Farmy" pokazała partnera Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

