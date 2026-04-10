Ewa Suarez bardzo mocno zyskała na popularności wśród polskich telewidzów w ostatnich tygodniach, a wszystko dzięki jej udziałowi w jednym z najszerzej komentowanych programów Polsatu "Farma". Choć jej przygoda w telewizyjnym show się zakończyła, to z pewnością zainteresowanie szerokiej publiki jej postacią wciąż nie gaśnie. Ewa prężnie prowadzi teraz swój profil na Instagramie, gdzie na bieżąco odpowiada internautom na pytania dotyczące zarówno "Farmy", jak i jej życia prywatnego.

Ewa zdradziła, kto pojawi się na finale "Farmy"

Ewa zapisała się w historii "Farmy" jako jedna z uczestniczek, która wywoływała w grupie farmerów największe emocje. Dużym zaskoczeniem zarówno dla uczestników, jak i oglądających program okazała się decyzja Ewy o opuszczeniu "Farmy". Tuż po emisji ostatniego odcinka z jej udziałem postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości fanów programu, chętnie odpowiadając na pytania telewidzów. W swoich odpowiedziach Ewa postawiła na szczerość, mówiąc wprost, że jej decyzja była przemyślana. Przyznała, że przez obecność w programie Henryka, nie chciałaby spędzić na "Farmie" ani dnia dłużej. W ostatnich InstaStories postanowiła też podzielić się swoją opinią na temat konkurencji między uczestnikami oraz samego finału show.

Jeden z internautów postanowił dopytać Ewę, dlaczego jej ostateczną decyzją było opuszczenie programu, wskazując, że świetnie radziła sobie jako uczestniczka:

Czemu opuściłaś farmę? Tak dobrze ci szło.

Ewa zdecydowała się na odpowiedź, która pośrednio uderzyła w atmosferę panującą wśród konkurujących w "Farmie" uczestników. Z dozą ironii postanowiła nawiązać do głównej nagrody programu, a także dobrze znanego Polakom przysłowia.

Bo wzięłam udział w programie, w którym celem jest wygrać złote widły, a nie wynieść kogoś na widłach odpowiedziała Ewa z 'Farmy'.

W kolejnych InstaStories Ewa wyjawiła też, że osobiście pojawi się na finale "Farmy" i to nie sama. Publikując informację na ten temat, jednocześnie udostępniła zdjęcie z partnerem u boku.

Ewa z "Farmy" wspomina swoją działalność na scenie

Choć dopiero przy okazji "Farmy" tak wielu internautów zwróciło uwagę na Ewę Suarez, to jej działalność już wcześniej związana była ze sceną.

Przez 20 lat współtworzyłam spektakle iluzjonistyczne. W wieku 13 lat dostałam angaż i tak zaczęła się moja piękna przygoda ze sceną. Miałam 16 lat, kiedy zostałam również menedżerką i od tego momentu zgłębiałam nie tylko sekrety sztuczek, ale i marketingu. (...) Kropką nad 'i' był występ w półfinale 'Mam talent!'. Ale już wtedy wiedziałam, że chcę podnieść sobie poprzeczkę. Zaczęłam pisać książki i zajęłam się muzyką napisała Ewa.

Ewa o finale "Farmy", fot. Instagram ewasuarez_farma