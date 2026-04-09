Miłość na "Farmie"? Janosik zaskoczył słowami o Agnieszce. Produkcja pokazała nagranie
Łukasz "Janosik" z "Farmy" ostatnio otworzył się w rozmowie z Dominiką i powiedział, jakiej partnerki szuka oraz że nie chce "gierek", które często psują relację . Tymczasem na "Farmie" między Agnieszką i Łukaszem zaiskrzy... Produkcja pokazała zaskakujące nagranie.
Łukasz "Janosik" z "Farmy" w jednym z odcinków szczerze opowiedział Dominice o swoim życiu uczuciowym i o tym, jakiej relacji szuka. Nie ukrywał, że chciałby znaleźć partnerkę, ale zależy mu na dobrej, dojrzałej relacji bez zbędnych "gierek". Niedługo później produkcja dorzuciła do tego własny, zaskakująco bezpośredni komunikat w mediach społecznościowych i okazuje się, że pomagają "Janosikowi" znaleźć drugą połówkę. Tymczasem w zwiastunie nowego odcinka "Farmy" Agnieszka nie hamuje się i wprost flirtuje z Łukaszem... Tego jeszcze nie było.
Między Janosikiem z "Farmy" a Agnieszką zaiskrzyło?
Ostatnie odcinki przyniosły serię zwrotów akcji, które mocno przestawiły układ sił w 5. edycji "Farmy". Tuż po świętach jeden z epizodów zaskoczył uczestników i widzów, bo Ewa podjęła decyzję o odejściu z programu. Napięcie nie zdążyło opaść, a stacja w minioną środę wyemitowała aż dwa odcinki "Farmy" jednego dnia, podkręcając tempo rywalizacji.
W najnowszej odsłonie doszło do pojedynku, po którym Łukasz "Janosik" został nowym Farmerem Tygodnia. Teraz to on ma prawo nominować osobę do pojedynku. By tego było mało, niedawno Janosik z "Farmy" podzielił się radosną nowiną, zdradzają, że na dobre zamierza zamieszkać w Polsce.
Im bliżej decyzji tym większe zainteresowanie wobec uczestnika przejawiają nie tylko fani "Farmy", ale też jedna z uczestniczek - Agnieszka. Pomaga farmerowi, flirtuje z nim, a "Janosik" już nie ukrywa przed kamerami, że Aga faktycznie mu się podoba.
Agnieszka podoba mi się. Jest bardzo ładna tutaj, atrakcyjna, wesoła.
Internauci już ostrzegają "Janosika" z "Farmy" przed Agnieszką
Po opublikowaniu zwiastuna nowego odcinka "Farmy" w sieci nie brakuje komentarzy, a właściwie ostrzeżeń dla "Janosika", aby uważał na Agnieszkę. Jak wiadomo, już raz oszukała sojusz "Młodych Wilków" i nie ukrywał, że "wbiła mu nóż w plecy", a teraz niektórzy fani sugerują, że flirtuje z Łukaszem, aby nie wziął jej do pojedynku.
Janosik Ty już daj sobie spokój z tą Agnieszką bo znów się rozczarujesz
Janosikowi bije serducho w stronę Agnieszki, ale niech uważa bo sama powiedziała czy Janosik 'drugi raz da się nabrać', a szkoda by go było, bo dobry i wrażliwy z niego chłopak.
Sądzicie, że Agnieszka i Janosik faktycznie pasują do siebie?
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.