Dla takich momentów widzowie oglądają "The Voice Kids". W sobotnim odcinku fani muzycznego talent show TVP2 będą mogli zobaczyć fenomenalny występ 13-letniej Oliwii Johnson. Choć początkowo nastolatka mogła wydawać się niepozorna z uwagi na swoją skromność, gdy chwyciła za mikrofon, trenerzy programu nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Po wszystkim porównali 13-latkę do legendarnej wokalistki.

13-letnia Oliwia Johnson powaliła trenerów "The Voice Kids" na kolana. Wybrała trudny repertuar

Występująca w sobotnim odcinku "The Voice Kids" Oliwia Johnson stanęła przed wyzwaniem, które mogłoby sprawić problem znacznie starszym i bardziej doświadczonym artystom. Nastolatka postanowiła zaśpiewać przebój "Symphony" z repertuaru Clean Bandit i Zary Larsson. Utwór jest znany nie tylko jako piękny, ale również szalenie trudny.

Nic dziwnego, że można było mieć wątpliwości co do tego, czy Oliwia poradzi sobie z tak wymagającą piosenką. Jednak gdy zaczęła śpiewać, wszystkim opadły szczęki. 13-latka wykonała zadanie perfekcyjnie. Pod wielkim wrażeniem był Tribbs, który porównał dziewczynę do światowej gwiazdy.

Jesteś polską Zarą Larsson! wypalił.

Również Cleo była zachwycona. Występu Oliwii słuchała z otwartą buzią. Później podkreśliła, że 13-latka poradziła sobie z jednym z najtrudniejszych utworów "perfekcyjnie".

Oliwia zmierzyła się z jednym z najtrudniejszych kawałków, jakie słyszała scena pop. Utwór ''Symphony'' bazuje na bardzo wysokich samogłoskach, a ona poradziła sobie z nim perfekcyjnie powiedziała Cleo.

Wyrazy uznania wypłynęły także z usta Blanki, która przyznała, że nastoletnia wokalistka od samego początku mocno weszła w występ i zawiesiła poprzeczkę naprawdę wysoko.

Zwaliłaś mnie z nóg. Od pierwszych dźwięków czułam, że jak zaczniesz uderzać w te ''góry'', to będzie moc. I tak właśnie było! przekazała Blanka.

Warto przypomnieć, że niedawno również Ola Piłat dała czadu w „The Voice Kids”, a internauci dostrzegli w niej nową Roxie Węgiel.

Kim jest 13-letnia uczestniczka ''The Voice Kids''? Oliwia Johnson niedawno zaczęła przygodę z muzyką

Co ciekawe, zaledwie 13-letnia uczestniczka ''The Voice Kids'', która szybko stała się sensacją, dopiero trzy lata temu rozpoczęła swoją przygodę z muzyką. Oliwia Johnson uczęszczała na zajęcia musicalowe. Obecnie doskonali się w Akademii Estradowej FAME. Tam już gra role w spektaklach, a także uczy się gry na fortepianie.

Oliwia nie ukrywa, że marzy o artystycznej karierze. Nastolatka chciałaby na stałe związać się z musicalem jako aktorka.

W przyszłości chciałabym zostać aktorką musicalową powiedziała 13-latka.

Widzowie mogą podziwiać jej występ w „The Voice Kids” już w sobotę, 28 marca o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

13-latka powaliła wszystkich w "The Voice Kids". Porównali ją do legendy mat. prasowe

