Blanka zdradziła, co musi znaleźć się w jej garderobie. Nie tylko lustro

Pod koniec lutego Blanka Stajkow zadebiutowała w „The Voice Kids” jako trenerka. Wokalistka stopniowo robiła sobie miejsce w show-biznesie. Wcześniej przez kilka lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem występowała w restauracjach i pubach, a także na tzw. sesjach open mic. W 2021 Stajkow wydała debiutancki singiel „Better”. Rok później artystka zaprezentowała „Solo”, najpopularniejszy utwór w dotychczasowej karierze.

Nie tak dawno Blanka wspominała swoje pierwsze koncerty, gdy zależało jej przede wszystkim na tym, by grać. Nawet jeśli miałaby dopłacić. Dziś sytuacja trenerki z „The Voice Kids” bardzo się zmieniła. Młoda wokalistka staje się jedną z najpopularniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Jak to wpłynęło na jej wymagania? Oto, co musi się znajdować w jej garderobie podczas występu.

On (przyp. red. - rider, lista wymagań artysty) jest bardzo prosty. Nie wymyślny. Raczej basic suff (podstawowe rzeczy). Czyli jakieś większe lustro, woda… Miałam wafle ryżowe, ale potem mi się odechciało tych wafli ryżowych i zamieniłam te wafle ryżowe na żelki wyznała reporterowi.

Totalnie, to jest gwiazdorzenie ze Szczecina zażartowała.

Podczas rozmowy z reporterem padło też pytanie o inne telewizyjne show, które śledzi Blanka. Trenerka „The Voice Kids” podkreśliła, że przede wszystkim rekomenduje śledzenie produkcji, w której sama bierze udział. W dalszej części przyznała, że nie ma czasu, by oglądać inne formaty.

„The Voice Kids”. (…) powiem szczerze z ręką na sercu - nie mam na to czasu. Od dawna pracuję dzień i noc. Czasem zaczynam dzień o 7:00, kończę go o 2:00. (…) Wydaje mi się, że im mniej śledzę to wszystko, tym lepiej to na mnie działa przekazała.

