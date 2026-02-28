Blanka popłakała się w "The Voice Kids". Piosenkarka nie ukrywała wzruszenia, gdy zaczęła mówić o ogromnym wsparciu, jakie dostaje od swoich dziadków. Emocje wzięły górę i polały się łzy.

Blanka płacze na planie "The Voice Kids"

Już w najbliższą sobotę wystartuje dziewiąta edycja "The Voice Kids". W programie na przestrzeni lat zadebiutowało mnóstwo młodych artystów, którym udział w hicie TVP otworzył drzwi do kariery. Wśród osób, które zdobyły popularność dzięki udziałowi w "The Voice Kids" znalazły się m.in. Roxie Węgiel i Viki Gabor. Teraz do tego grona będą mogli dołączyć kolejni uczestnicy, którzy spróbują swoich sił w najnowszej edycji muzycznego talent show.

W dziewiątej edycji "The Voice Kids" dojdzie do ogromnych zmian, a uczestników będą oceniać Cleo, która była już trenerką w poprzednich edycjach oraz Blanka i Tribbs, którzy debiutują w tej roli. Zanim zobaczymy, pierwszy odcinek "The Voice Kids" zobaczcie wzruszający fragment programu, w którym trenerzy rozmawiali o swoich dziadkach. W pewnym momencie Blanka nie wytrzymała i zalała się łzami.

Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne mówiła trenerka.

