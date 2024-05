Nie milkną echa po głośnym finale 8. edycji "Hotelu Paradise", 14 maja poznaliśmy zwycięską parę tego telewizyjnego show. Zostali nimi Agnieszka i Jędrzej, a na drugim miejscu uplasowali się Ada i Bartek. Pankowski nie ukrywał, że nie był zachwycony obecnością tej dwójki razem z nim w finale.

No jestem wku***ony, że oni są z nami w finale, mogliśmy ich wyjeb*ć mówił Bartek.

W mocnych słowach nawiązał również do Jędrka.

Bartek z "Hotelu Paradise" w mocnych słowach o Jędrzeju

Bartek Pankowski, był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci ósmej edycji "Hotelu Paradise". Jego burzliwe relacje singielkami, wzbudzały wiele emocji, a widzowie apelowali nawet do produkcji "Hotelu Paradise" w jego sprawie. Mimo wielu przeciwności Bartkowi i Adzie udało się dotrzeć do finału i choć połączyło ich prawdziwe uczucie, nie wygrali show. Porozmawialiśmy z Bartkiem po wielkim finale "Hotelu Paradise". Będziecie w szoku, po tym co powiedział w rozmowie z Party.pl! Pankowski nie zapomniał nawiązać do Jędrka. Padły mocne słowa.

Jędrzej ufał Agnieszce cały sezon i jak na tym wyszedł? Bez obrazy do Jędrzeja, ale czytałem komentarze, że jest pośmiewiskiem w całej Polsce. Miał nabrać pewności siebie, a dostanie teraz, nie wiem, jedynie depresji ocenił Bartek.

A co jeszcze powiedział Bratek z "Hotelu Paradise"? Koniecznie zobaczcie wideo!

