Aneta Zając, znana z roli w popularnym serialu "Pierwsza miłość", otworzyła się w wywiadzie na temat swojej najważniejszej roli w życiu – roli matki. Choć aktorka stara się strzec prywatności swojej rodziny, tym razem postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa i wychowywania bliźniaków, Michała i Wojciecha.

Aneta Zając o macierzyństwie

Aneta Zając to polska aktorka, która jest znana z ról w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "Pierwsza miłość". W życiu prywatnym aktorka jest mamą dwóch synów, które ma z byłym partnerem, aktorem Mikołajem Krawczykiem. Ich dzieci to bliźniaki: Michał i Wojciech, którzy przyszli na świat w 2011 roku. Aktorka jest bardzo prywatną osobą, a jej dzieci nie są zbytnio obecne w mediach, mimo że czasami dzieli się z fanami zdjęciami z rodzinnego życia, to jednak nie pokazuje wizerunku swoich dzieci.

Ostatnio 43-latka gościła w naszym studio, w którym opowiedziała o najtrudniejszej roli w swojej życiu — roli matki. Nasza dziennikarka Party.pl zapytała aktorkę, czego nauczyło ją macierzyństwo. Tak odpowiedziała:

Macierzyństwo na pewno nauczyło mnie cierpliwości, pokory. Tego, że miłość się nie dzieli, tylko się mnoży, bo jak jest dwójka to tej swojej miłości nie podzielę na pół, tylko mam jej dwa razy więcej. A jeszcze czego mnie nauczyło? Tak. A więc nauczyło mnie tego, że bardzo ważne jest to, żeby dbać również o siebie, bo szczęśliwa mama to szczęśliwe dzieci. powiedziała Aneta Zajać.

Co jeszcze Aneta Zając powiedziała o roli mamy? Jak dogadują się jej synowie? Na te i inne pytania aktorka odpowiedziała w naszym materiale wideo powyżej.

