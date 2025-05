Alicja z "Hotelu Paradise" podsumowała związek Tymka i Agnieszki. Wymowny komentarz

Relacja Agnieszki i Tymka w 10. edycji "Hotelu Paradise" była dość burzliwa. On wciąż o nią zabiegał i nie chciał zmieniać pary, jednak ona nie była zbytnio nim zainteresowana. Po programie uczestnik show związał się z inną uczestniczką, Agnieszką. Co na ten temat miała do powiedzenia Alicja? Koniecznie sprawdźcie!