Szósty sezon "Farmy" w Polsacie jest już na etapie intensywnych przygotowań. Jak nieoficjalnie ujawnił serwis wirtualnemedia.pl zdjęcia do nowej edycji mają ruszyć na przełomie maja i czerwca, a realizacja potrwa około dwóch miesięcy. Czy to będzie tak długa edycja, jak w przypadku 5. sezonu? Już wiadomo!

Nowe wieści ws. 6. edycji "Farmy"

Tempo jest wysokie! Dopiero co odbył się finał 5. edycji "Farmy", którą wygrał Aksel Rumenov, a produkcja już szykuje się do rozpoczęcia kolejnego sezonu. Siostry Krawczyńskie niedawno też ujawniły, że jednocześnie nagrywają koniec 5. edycji i początek 6. sezonu, co jest dla nich bardzo intensywnym okresem. Serwis wirtualnemedia.pl ujawnił, że faktycznie na przełomie maja i czerwca, ekipa ma wejść na plan. To właśnie wtedy startuje najbardziej intensywny etap prac, a kalendarz jest już rozpisany na około dwa miesiące realizacji.

Jednocześnie pojawia się kolejny konkret, bo już wiadomo, że w szóstej serii przewidziano maksymalnie 65 dni zdjęciowych. To sygnał, że program pozostaje w dłuższym, rozbudowanym formacie, który widzowie znają z 5. edycji, która była najdłuższą w historii programu.

Zmiany w nowej edycji "Farmy"

Z aktualnych informacji wynika, że nowy sezon ma trafić do ramówki Polsatu w przyszłym roku. Stacja w ostatnim czasie pokazała, że potrafi przesuwać "Farmę" w kalendarzu i budować wokół niej wieczorny rytuał oglądania, który pokochali widzowie stacji. 5. edycję oglądało ponad milion widzów każdego dnia i to był absolutny rekord.

Jakiś czas temu Szymon z "Farmy" ujawnił, że w 6. edycji nie zabraknie niespodzianek, a zadania mają być zdecydowanie trudniejsze i bardziej wymagające, aby uczestnicy musieli się w nie mocniej angażować. Księga Farmy ma być wyjątkową pomocą.

Mamy już zadania, które podniosą adrenalinę i moc. Tak, żeby uczestnicy poczuli i doświadczyli, że tam nie jest łatwo
ujawnił niedawno Szymon w rozmowie z Polsatem

