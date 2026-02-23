Wśród influencerów panuje prawdziwy baby boom. Niedawno drugie dziecko na świecie przywitali Andziaks i Luka. Lada chwila rodzicami zostaną Lil Masti i Tomasz Woźniakowski. Narodzin drugiej pociechy oczekują również Wersow i Friz. Co niesamowite, u każdej z par jest to chłopiec. Wersow i Friz poruszyli właśnie kwestię wyboru imienia dla synka.

Wersow i Friz spodziewają się drugiego dziecka

Wersow i Friz są jedną z najpopularniejszych par w polskim internecie, a ich decyzje od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie. W 2023 roku na świat przyszła ich córka Maja, a w sierpniu 2025 roku para wzięła ślub w gronie najbliższych. Na początku stycznia Wersow oficjalnie poinformowała o kolejnej ciąży, publikując nagranie z zaokrąglonym brzuszkiem i zdjęciem USG. Niedawno Karol "Friz" Wiśniewski i Weronika "Wersow" Wiśniewska podczas hucznego przyjęcia gender reveal ogłosili, że do ich rodziny dołączy chłopiec.

Imię synka Wersow i Friza

Wersow nie kryła, że jej wymarzonym imieniem dla synka jest Borys. Influencerka otwarcie przyznała, że to właśnie ta propozycja najbardziej przypadła jej do gustu.

Mi się bardzo podoba Borys, z kolei mojemu mężowi się bardzo nie podoba, więc tak na pewno nie nazwiemy syna. Ale, no, cały czas szukamy tego imienia zdradziła ostatnio w rozmowie w radiu Eska.

Friz stanowczo odrzucił pomysł żony:

Mi jakoś tak Borys nie siedzi, jakieś takie jest agresywne to imię

Friz stawia twarde warunki: imię musi być międzynarodowe

Friz postawił jasny warunek dotyczący wyboru imienia:

Ja bym bardzo chciał, żeby imię było międzynarodowe. Chcę, żeby brzmiało tak samo po polsku jak angielsku

Wybór imienia dla malucha wzbudzał również emocje wśród ich znajomych podczas gender reveal party. Na liście proponowanych imion pojawiły się m.in. Franek (bardzo podobne do wyboru imienia dla synka Andziaks i Luki), Liam, Ignacy czy Oliwier. Niektórzy nawet proponowali, że powinien otrzymać imię po tacie, czyli Karol. Fani wciąż czekają na oficjalne potwierdzenie imienia dla chłopca.

Niedawno Andziaks i Luka ujawnili, że ich synek otrzymał wyjątkowe imię Franco. Dziś tym, jakie imię wybrali dla syna, podzielili się także Lil Masti i Tomasz Woźniakowski. Ich syn otrzymał rzadkie imię Hektor.

