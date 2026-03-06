Agnieszka Woźniak-Starak to dziennikarka i prezenterka, którą Polacy kojarzą z prowadzenia programów w różnych stacjach telewizyjnych. Gwiazda znana jest również ze swojej szczerości i bezkompromisowości, co potwierdziła w rozmowie o swoim byłym miejscu pracy.

Agnieszka Woźniak-Starak mówi wprost o pracy w TVN

W rozmowie z nami Agnieszka Woźniak-Starak przyznała, że choć obecnie spełnia się w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie" w TVP, to wcześniej przez 12 lat pracowała dla stacji TVN. Otwarcie przyznała, że nie tęskni za tamtym okresem.

Myślę, że rozrywka i taki duży program rozrywkowy to nie było to, co ja chciałam robić tak naprawdę. I to nie było moje miejsce.

Po tych gorzkich słowach zdecydowała się jednak podkreślić, jak bardzo jest zadowolona ze swojej obecnej pracy, w której z radością pełni rolę prowadzącej "Pytanie na śniadanie".

Ja lubię telewizję na żywo. Ja lubię programy śniadaniowe. Ja lubię publicystkę. Ja lubię rozmawiać z ludźmi przyznała Woźniak-Starak.

W powyższym wideo Agnieszka niespodziewanie zdradziła również kulisy pracy przy programie śniadaniowym. Opowiedziała nawet o sytuacjach, w których w jej oczach pojawiły się łzy. Co tak naprawdę dzieje się za kulisami?

Agnieszka Woźniak-Starak szczerze o zmianach

Przy okazji rozmowy o zmianach zawodowych nie zabrakło również chwili refleksji nad zmiennością życia. Dziennikarka przyznała wprost:

Nigdy nie bałam się zmian. Ja lubię zmiany. Zmiany są dobre, bo uczy się czegoś nowego. Nawet jeżeli te zmiany są w trudnym momencie, to później naprawdę może z tego wyjść coś fantastycznego dodała Agnieszka.

