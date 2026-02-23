Agnieszka Woźniak-Starak przez ostatnie lata była związana ze stacją TVN. Prowadziła tam nie tylko program śniadaniowy, ale również była współprowadząca "Mam Talent", jednak zdecydowała się na zmianę i wróciła "do domu", jak sama to określa, czyli do Telewizji Polskiej. Teraz ujawnia, kto na stałe został jej partnerem w "Pytaniu na śniadanie". Tylko u nas!

Wiemy, z kim Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Pytanie na śniadanie"

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do Telewizji Polskiej. Dziennikarka nie ukrywa, że było to dla niej duża zmiana zawodowa, a tymczasem okazało się, że w TVP spotkała znajomych sprzed lat. Jak wygląda jej obecna praca w "Pytaniu na śniadanie"?

Ja już wiem od kilku dni, z kim będę prowadziła program tak na stałe, bo w tej chwili miałam dwóch partnerów. Tak byłam pomiędzy Robertem Stockingerem, z którym się znamy z TVN-u, a Robertem Kadziewiczem, z którym się poznaliśmy - zdradziła Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie z reporterką Party.pl przyznała, że od marca będzie prowadziła "Pytanie na śniadanie" z Łukaszem Kadziewiczem.

Łukasz od marca już na stałe.

Co więcej, dziennikarka zdradziła, że na stałe w śniadaniówce TVP zagości też Joanna Brodzik i jeszcze jeden wyjątkowy prezenter. W jakiej roli? Zobaczcie nasze wideo, by poznać szczegóły a także dowiedzieć się czego najbardziej nie może doczekać się Agnieszka Woźniak-Starak. Przez lata tego zazdrościła.

VIPHOTO/EAST NEWS