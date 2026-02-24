W polskim show-biznesie nie brakuje głośnych sporów, które przez lata elektryzują opinię publiczną. Jednym z nich był bez wątpienia konflikt dwóch wyrazistych osobowości medialnych, Dody i Agnieszki Woźniak-Starak, który długo odbijał się szerokim echem w mediach. Teraz dziennikarka opowiedziała po latach, że żałuje swojego podejścia do całej sytuacji.

Konflikt Dody i Woźniak-Starak zażegnany?

Konflikt między Doda a Agnieszka Woźniak-Starak wybuchł po tym, jak dziennikarka w swoim programie skomentowała życie prywatne wokalistki. Sprawa szybko przeniosła się poza studio, doszło do głośnej konfrontacji na jednej z branżowych imprez, a później także do batalii sądowej. Przez lata obie strony otwarcie mówiły o wzajemnej niechęci.

Niedawno jednak doszło do nieoczekiwanego ocieplenia relacji. Doda publicznie podziękowała Agnieszce Woźniak-Starak za pośrednictwem mediów społecznościowych za wsparcie jej inicjatywy społecznej, co zostało odebrane przez wielu jako gest pojednania i zamknięcia dawnego sporu.

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje spór z Dodą

Agnieszka Woźniak-Starak udzieliła ostatnio wywiadu, podczas którego wróciła pamięcią do głośnego konfliktu z Dodą. Dziennikarka po latach zdobyła się na zaskakującą refleksję na temat całego zdarzenia. Z perspektywy czasu uważa, że mogła lepiej wykorzystać aferę z popularną wokalistką.

Dzisiaj myślę, że byłam głupia. Można było to bardzo cynicznie wykorzystać jako naprawdę taką platformę do budowania medialnej wartości, bo dzisiaj się głównie na takich rzeczach buduje wartość. Nieważne co, po prostu im więcej brudów i jakiegoś szlamu, tym twoja wartość, ekwiwalent medialny. Ta obecność w mediach, która później przeliczają na twoją wartość medialną rośnie. Dla mnie to było potwornie stresujące, te wszystkie sprawy w sądzie. Ja tego nie czytałam, przestałam się wypowiadać. Chciałam, żeby ten temat zniknął, a dzisiaj sobie myślę, Boże dziecko, trzeba było wykorzystać to. Podsycać. Myślę, że tak robią profesjonaliści show biznesowi mówiła w rozmowie z Gońcem.

W ten sposób Agnieszka Woźniak‑Starak przyznała, że to właśnie Doda jest mistrzynią w przekształcaniu skandali w swoją medialną przewagę.

Myślę, że Doda to świetnie robi i ona naprawdę potrafi wykorzystywać tę sytuację mocno, na swoją korzyść podsumowała.

Głośni konflikt z Agnieszką Woźniak-Starak został przytoczony także w dokumentalnym serialu "DODA" o karierze i życiu prywatnym artystki. Zapytaliśmy Agnieszkę Woźniak-Starak o jej wątek w serialu Dody, reakcja dziennikarki była bezcenna.

Zobacz także: