Agnieszka Woźniak-Starak mieszka w imponującej willi w podwarszawskim Konstancinie, którą odziedziczyła po tragicznie zmarłym mężu. Przestronna posiadłość łączy loftowy styl z przytulnymi akcentami - dominują tu czerwone cegły, duże przeszklenia i designerskie dodatki, a całość otoczona jest bujnym ogrodem, który stanowi idealne tło dla relaksu z ukochanymi czworonogami.

Tak mieszka Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak ma słabość do niebanalnych dodatków, co wyraźnie widać na fotografiach, którymi dzieli się w mediach społecznościowych. Na jednym z kadrów z Instagrama pozuje na tle ściany z czerwonej cegły, ozdobionej dwoma obrazami przedstawiającymi kobiece sylwetki. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że sztuka odgrywa w jej wnętrzach - i życiu – szczególną rolę.

W części dziennej domu Agnieszka Woźniak-Starak uwagę przykuwa efektowna wykładzina w geometryczne wzory, na której chętnie odpoczywają jej czworonożni pupile. Centralnym punktem przestrzeni jest także okazały stół, otoczony hokerami w modnym, ceglastoczerwonym odcieniu, które nadają wnętrzu wyrazisty charakter.

Na jednym z kadrów opublikowanych przez Agnieszka Woźniak-Starak uwagę przyciąga elegancka, płócienna sofa, która wydaje się być prawdziwą oazą spokoju w jej domu. To właśnie tam dziennikarka najchętniej odpoczywa po intensywnym dniu, relaksując się przed telewizorem i nabierając sił na kolejne wyzwania.

Ogród w domu Agnieszki Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak może pochwalić się także imponującym ogrodem, w którym nie brakuje kwiatów, aromatycznych ziół i własnych warzyw. To zielona przestrzeń sprzyjająca wyciszeniu i bliskości natury, z której chętnie korzystają również jej psy, odpoczywając na świeżym powietrzu. Całość prezentuje się niezwykle malowniczo i robi naprawdę duże wrażenie.

Agnieszka Woźniak-Starak z przyjemnością spędza czas również na drewnianym tarasie, który nierzadko pojawia się w tle jej instagramowych kadrów. W słoneczne dni to właśnie tam oddaje się chwili relaksu, wygrzewając się w promieniach słońca i ciesząc się spokojem otaczającej zieleni.

Na tarasie znajduje się komfortowa przestrzeń wypoczynkowa, stworzona z myślą o relaksie i spokojnych chwilach spędzanych w gronie ukochanych pupili Agnieszki Woźniak-Starak. W tle widać efektowne, przeszklone drzwi w czarnych ramach, które nadają bryle domu nowoczesnego charakteru i harmonijnie wpisują się w jego elegancką stylistykę.

