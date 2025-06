Agnieszka Kaczorowska od dziecka jest związana ze światem seriali, teatru i tańca. Fani serialu "Klan" doskonale pamiętają ją, kiedy była jeszcze dzieckiem i w popularnej telenoweli dorastała na ich oczach. Aktorce nie przeszkadza łatka Bożenki z "Klanu"? Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie z Bartoszem Sekleckim dla Party.pl mówi wprost, czy przeszkadza jej, że na wiele lat została zaszufladkowana.

Agnieszka Kaczorowska od 1999 roku wciela się w postać Bożenki Lubicz w serialu „Klan”. Rola ta przyniosła jej ogólnopolską rozpoznawalność i stała się integralną częścią jej kariery aktorskiej. Mimo że początkowo była kojarzona głównie z tą postacią, z czasem udało jej się poszerzyć swoje zawodowe horyzonty. Udział w programie „Taniec z gwiazdami” pozwolił jej zaprezentować się jako utalentowana tancerka, co przyczyniło się do zmiany postrzegania jej osoby przez publiczność.

Mam wrażenie, że publiczność 'Tańca z Gwiazdami' się bardzo zmieniła, bo kiedy tańczyłam w latach 2014-2018 to ta publiczność była taka mocno telewizyjna, a teraz publiczność jest też taka mocno internetowa. Ci wszyscy ludzie wtedy zobaczyli Agnieszkę Kaczorowską jako tancerkę zawodową i którzy przetarli oczy: 'O, to nie jest Bożenka z Klanu' to, to była inna grupa ludzi niż ta, która ogląda 'Taniec z Gwiazdami' teraz. Ludzie mnie na nowo poznali.

powiedziała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Party.pl