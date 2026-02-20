Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najczęściej komentowanych par polskiego show-biznesu. Choć ich wspólna przygoda telewizyjna przez jakiś czas rozgrywała się we flagowym programie Polsatu, to tym razem aktorzy pojawili się na wiosennej ramówce TVP, opowiadając nie tylko o zawodowych planach, lecz także o swojej relacji.

Agnieszka Kaczorowska wymownie o związku z Marcinem Rogacewiczem

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz oficjalnie ogłosili swój związek pocałunkiem na wizji, podczas jednego z odcinków "Tańca z gwiazdami", w którym para walczyła o Kryształową Kulę. Jednak wiadomo, że ich relacja zaczęła się wcześniej, a dokładna data i okoliczności rozpalenia się uczucia między tancerką a aktorem pozostaje do tej pory sekretem.

Nasza dziennikarka podczas ramówki TVP zapytała Kaczorowską i Rogacewicza o receptę na udany związek, ponieważ już kolejny raz zachwycali razem swoim uczuciem podczas medialnego wydarzenia. Agnieszka zdecydowała się odpowiedzieć przekornie, nawiązując nie tylko do romantycznej relacji, jaką tworzy z Marcinem, lecz także do krytyki, z którą mierzą się w Internecie.

Uwaga, to ja ci zacytuję hejterów, którzy teraz pod tym nagraniem się odezwą i powiedzą: 'a co oni mogą wiedzieć, są ze sobą x czasu'. Choć nikt nie wie, ile ze sobą jesteśmy odpowiedziała Kaczorowska.

Po tych słowach w wywiadzie wszyscy wybuchli śmiechem, a Rogacewicz dolał tylko oliwy do ognia, dopowiadając:

Podpisuję się.

Kaczorowska i Rogacewicz w amorach na ramówce TVP

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz epatowali swoją miłością również na ściance telewizyjnego wydarzenia. Para jak zwykle prezentowała się spektakularnie - ona w cekinowej, czerwonej sukni, on w klasycznym garniturze. Oczywiście zakochani nie odstępowali się na krok, niemalże cały czas trzymając się za dłonie. Ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz całowali się przed kamerami podczas koncertu walentynkowego Telewizji Polskiej.

Zobacz także: