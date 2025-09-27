Przed nami jubileuszowy odcinek "Tańca z Gwiazdami", który będzie zaskakiwać widzów Polsatu na każdym kroku. W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz uchylili rąbka tajemnicy. Nawiązali też do swojego związku.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz o jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Trwa 17. sezon "Tańca z Gwiazdami", który jest 30. odsłoną show w historii polskich edycji tanecznego programu z udziałem celebrytów. Wcześniej na antenie TVN, a teraz w Polsacie możemy podziwiać kolejne zmagania gwiazd i partnerujących im tancerzy. Co więcej, niedawno "Taniec z Gwiazdami" uhonorował Beatę Tyszkiewicz specjalną statuetką, za jej wieloletnią pracę w roli jurorki show.

Przed nami jubileuszowy odcinek programu, który dostarczy widzom Polsatu jeszcze więcej wzruszeń i nieoczekiwanych niespodzianek. W rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mówią wprost:

Wióry lecą, tylko inaczej tym razem. (...) W tym tańcu standardowym rzeczywiście się zadziewa taka naturalność fajna. Trenujemy, chcielibyśmy przygotować coś pięknego - wyznała Agnieszka Kaczorowska.

Zdradzili też, co czeka nas w jubileuszowym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Jubileuszowy odcinek to jest oczywiście wielka feta - mówi wprost Agnieszka Kaczorowska.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradzili nam Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

