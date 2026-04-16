Potężna awantura w "Must Be The Music". Już w najbliższy piątek Polsat wyemituje nowy odcinek muzycznego talent show, w którym dojdzie do mocnej wymiany zdań pomiędzy Dawidem Kwiatkowskim, a niezadowolonym widzem. Musicie to zobaczyć.

Niedawno ruszyła najnowsza edycja "Must Be The Music", a jurorzy znów poszukują najlepszych głosów w Polsce. Ostatnio ogromne emocje wywołał występ uczestniczki, która stworzyła mnóstwo hitów dla największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Produkcja "MBTM" pokazała hitowy fragment z dziewczyną, która pracowała dla Dody i Roxie Węgiel.

Teraz przed nami kolejny odcinek hitu Polsatu, a w nim emocje związane nie tylko z występami uczestników. Okazuje się bowiem, że w najnowszej odsłonie show zrobi się gorąco przez mocną wymianę zdań pomiędzy Dawidem Kawiatkowskim, a jednym z widzów. Tuż po występie jednego z zespołów jurorzy byli trzy razy na "NIE" i raz na "TAK", a to nie spodobało się publiczności. Kiedy Dawid Kwiatkowski próbował tłumaczyć swoją decyzję jeden z widzów ostro odpowiedział.

Chcecie usłyszeć, dlaczego ja jestem na nie? Dawid Kwiatkowski zwrócił się do publiczności.

Juror nie spodziewał się tego, że w odpowiedzi usłyszy takie słowa:

Mamy w d**ie! krzyknął mężczyzna z widowni.

Dawid Kwiatkowski nie wytrzymał i wyprosił mężczyznę ze studia. Zobaczcie, co dokładnie działo się na planie "Must Be The Music. Nerwowa atmosfera udzieliła się również Natalii Szroeder, której nie spodobał się komentarz Miuosha. Mamy przedpremierowy fragment nowego odcinka!

