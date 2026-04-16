Kwiatkowski wyprosił widza ze studia "Must Be The Music". Doszło do awantury
Takich scen w "Must Be The Music" jeszcze nie było. Dawid Kwiatkowski nie wytrzymał po ostrym komentarzu widza. Juror nagle zwrócił się do mężczyzny na widowni i wyprosił go ze studia, ale to jeszcze nie koniec. Nerwowo zrobiło się również pomiędzy Natalią Szroeder a Miuoshem. Mamy fragment odcinka.
Potężna awantura w "Must Be The Music". Już w najbliższy piątek Polsat wyemituje nowy odcinek muzycznego talent show, w którym dojdzie do mocnej wymiany zdań pomiędzy Dawidem Kwiatkowskim, a niezadowolonym widzem.
Niedawno ruszyła najnowsza edycja "Must Be The Music", a jurorzy znów poszukują najlepszych głosów w Polsce. Ostatnio ogromne emocje wywołał występ uczestniczki, która stworzyła mnóstwo hitów dla największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Produkcja "MBTM" pokazała hitowy fragment z dziewczyną, która pracowała dla Dody i Roxie Węgiel.
Teraz przed nami kolejny odcinek hitu Polsatu, a w nim emocje związane nie tylko z występami uczestników. Okazuje się bowiem, że w najnowszej odsłonie show zrobi się gorąco przez mocną wymianę zdań pomiędzy Dawidem Kawiatkowskim, a jednym z widzów. Tuż po występie jednego z zespołów jurorzy byli trzy razy na "NIE" i raz na "TAK", a to nie spodobało się publiczności. Kiedy Dawid Kwiatkowski próbował tłumaczyć swoją decyzję jeden z widzów ostro odpowiedział.
Chcecie usłyszeć, dlaczego ja jestem na nie?
Juror nie spodziewał się tego, że w odpowiedzi usłyszy takie słowa:
Mamy w d**ie!
Dawid Kwiatkowski nie wytrzymał i wyprosił mężczyznę ze studia. Zobaczcie, co dokładnie działo się na planie "Must Be The Music. Nerwowa atmosfera udzieliła się również Natalii Szroeder, której nie spodobał się komentarz Miuosha. Mamy przedpremierowy fragment nowego odcinka!
