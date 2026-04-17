Oliwię Yanez zobaczymy na ekranach już w kolejnym odcinku "Must Be The Music". Wokalistka zaprezentuje na scenie utwór "Aniołom szepnij to", który zadedykuje swojemu zmarłemu ojcu. Jej poruszające wykonanie wywoła ogromne emocje zarówno wśród publiczności, jak i jurorów, którzy nie będą mogli wzruszenia podczas występu.

Oliwia Yanez w "Must Be The Music"

Oliwia Yanez już w najbliższym odcinku programu "Must Be The Music" pojawi się na scenie, kontynuując muzyczną drogę swojego zmarłego ojca, Conrado Yaneza.

Mój tata długo chorował i niestety przegrał z chorobą, zmarł opowiadała Oliwia.

Młoda wokalistka od najmłodszych lat dorastała w otoczeniu muzyki - jak sama podkreślała, to właśnie ojciec zaszczepił w niej pasję do śpiewania i dźwięków, które towarzyszyły jej w codziennym życiu. Po jego śmierci w 2025 roku muzyka stała się dla niej nie tylko sposobem wyrażania emocji, ale również formą symbolicznego dialogu z tatą i kontynuacją jego artystycznej drogi.

Można powiedzieć, że ja wychowałam się na muzyce, że mnie muzyka słyszymy w materiale wideo.

W programie Oliwia zaprezentuje utwór "Aniołom szepnij to", który wykona w wyjątkowo osobistej, emocjonalnej interpretacji i zadedykowała go swojemu ojcu. Jak wynika z zapowiedzi, piosenka ma dla niej szczególne znaczenie - odnosi się do tęsknoty i straty, a sam występ ma być jednym z najbardziej poruszających momentów odcinka. Wokalistka nie ukrywa, że to właśnie dzięki temu utworowi może w symboliczny sposób oddać hołd Conrado Yanezowi i podzielić się z widzami swoją historią pełną emocji i wspomnień.

Śmierć Conrado Yaneza poruszyła fanów programu

Conrado Yanez, zwycięzca 10. edycji "Must Be The Music", od lat zmagał się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak wynika z informacji podawanych przez media, artysta cierpiał m.in. na przewlekłą niewydolność serca, płuc, nerek i wątroby, a dodatkowo chorował na cukrzycę. W ostatnim etapie życia jego stan był na tyle ciężki, że wymagał stałej opieki oraz leczenia szpitalnego, a lekarze informowali również o ostrej niewydolności oddechowej i epizodach zagrażających życiu.

W 2024 roku jego zdrowie znacząco się pogorszyło - trafił na oddział intensywnej terapii, gdzie walczono o jego życie, a bliscy przez cały czas czuwali przy nim. Mimo intensywnego leczenia i opieki medycznej choroba postępowała, co ostatecznie doprowadziło do jego śmierci w kwietniu 2025 roku.

Występ Oliwii Yanez będziecie mogli obejrzeć już w 17 kwietnia o godz. 21:00 na antenie Polsatu.

Oliwia Yanez w "Must Be The Music"