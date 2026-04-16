Przed nami kolejny odcinek "Must Be The Music". W najnowszej odsłonie programu pojawią się twórcy, których utwory zdobyły ogromną popularność w sieci. Ich numery na YouTube. com mają wielomilionowe odsłony. Zobaczcie występ grupy "Letni&Baku".

"Letni&Baku" w "Must Be The Music". Zachwycą jurorów?

Muzyczne show Polsatu z udziałem Natalii Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego, Miuosha oraz Sebastiana Karpiela-Bułecki w roli jurorów to zdecydowanie jeden z największych hitów wiosennej ramówki Polsatu. Ostatnio produkcja "Must Be The Music" przekazała wieści ws. oglądalności jednego z odcinków i stało się jasne, że widzowie pokochali muzyczną produkcję.

Już w najbliższy piątek, 17 kwietnia, Polsat wyemituje nowy odcinek "Must Be The Music", w nim kolejne występy uczestników. Wśród osób, które tym razem zaprezentowały się na scenie są twórcy viralowych utworów, które mają wielomilionowe wyświetlenia w sieci. Maciej „Canton” Piotrowski i Dawid „Anton” Antonkiewicz w przeszłości stworzyli grupę "Letni Chamski Podryw", a teraz wystąpią w show Polsatu razem z Malwiną Bakalarz, blogerką i autorką książek znaną jako "BAKU". Jako "Letni&Baku" zaśpiewali piosenkę "Grzybowa". Czy parodia utworu Skolima "Daj mi jedno słowo" spodoba się jurorom?

Dawid Kwiatkowski, który przypomniał, że grupa wcześniej sparodiowała również piosenkę Natalii Szroeder, po ich występie zaskoczył komentarzem:

Bardzo zazdroszczę Natalii, że jej numer, został przerobiony, więc w przyszłości pomyślcie, tak wam rzucę tylko temat… powiedział juror.

