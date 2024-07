Polsat na jesień szykuje nowe show „Supermodelka Plus Size”, czyli polską wersję „Curvy Supermodel”. Do tej pory mówiło się, że to Karolina Szostak i Ela Romanowska zostaną jurorami show, ale pierwszym ujawnionym jurorem programu okazał się Zygmunt Chajzer!

Reklama

Zygmunt Chajzer sam zdradził, że to on zasiądzie w fotelu jurora show „Supermodelka Plus Size”. W sobotę, był gościem w audycji Marzeny Rogalskiej w Radiu Złote Przeboje i powiedział, że już są nagrywane pierwsze próby.

- Mieliśmy pilotowe odcinki i wygląda to fajnie, ciekawie, inaczej, czasami zabawnie - stwierdził.

Na czym polega show Supermodelka Plus Size?

Zobacz: Jak zdrowo schudnąć 30 kg? Postaw na wytrwałość!

Program jest oparty na formacie „Curvy Supermodel”, i jest to format z niemieckiej telewizji. Na czym polega? W show biorą udział kobiety w wieku 18-28 lat, mające minimum 170 cm wzrostu i noszące odzież w rozmiarze minimum 42. W każdym z 10 odcinków czwórka jurorów, wspólnie z ekspertami z różnych dziedzin, będzie przygotowywać uczestniczki do pracy modelki. Uczestniczki będą sprawdzać się m.in. w zadaniach aktorskich, sportowych i tanecznych. Jurorzy po każdym odcinku będą decydować, które osoby przejdą do następnego etapu.

Zygmunt Chajzer w przeszłości prowadził w Polsacie różne teleturnieje i programy rozrywkowe, m.in. „Idź na całość”, „Grasz czy nie grasz”, „Gwiezdny cyrk” i „Moment prawdy”.

Zobacz także

Zobacz także: "Pytanie hańby! Kompromitacja!" Czego boją się Rozenek, Rusin i inni uczestnicy "Milionerów"?

Będziecie oglądać nowy program Polsatu dla Zygmunta Chajzera? Za czasów "Idź na całość", wyglądał tak:

Reklama

Zygmunt Chajzert to tata Filipa Chajzera, który jest związany z telewizją TVN.