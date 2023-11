Już 16 kwietnia 6. odcinek "Iron Majdan"! Z jakim zadaniem tym razem przyjdzie się zmierzyć Małgorzacie Rozenek i Radkowi Majdanowi? Para wyjdziecie do Azerbejdżanu!

Co jest najważniejsze w związku? Czy Iron Majdan mają do siebie bezgraniczne zaufanie? To właśnie postanowili sprawdzić organizatorzy wyprawy do Azerbejdżanu - kraju ognia. Nigdy wcześniej Małgorzata i Radek nie zostali rozdzieleni i nie myśleli, że kiedyś to nastąpi.

W Azerbejdżanie Małgosia musiała stanąć oko w oko z żywiołem, który od zawsze ją przerażał. Podczas kolacji w restauracji przyzna się do tego Radkowi. Szkolenia w basenie, które już były i tak dużym przeżyciem dla niej, okazały się tylko namiastką tego, co czekało ją następnego dnia… Czy pomimo panicznego strachu, uda jej się wykonać zadanie? Dowiecie się już 16 kwietnia, o godz. 22.30, w TVN.

Rozenek i Majdan w Azerbejdżanie