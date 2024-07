Już w środę 3. odcinek programu "Azja Express", który już od kilku tygodni budzi duże emocje w polskich mediach. Dlaczego? Przede wszystkim z powodu Małgorzaty Rozenek, która w show pokazała swoją nową twarz - już nie jest perfekcyjną Panią domu, a szczerą, naturalną, czasem i nieporadną kobietą, która swoimi zabawnymi tekstami podbiła serca widzów show. Czy w kolejnym odcinku Rozenek znów zabłyśnie błyskotliwymi tekstami?

Zwiastun 3. odcinka Azja Express. Rozenek krzyczy na Kaczoruk

Tym razem uczestnicy będą mieli za zadanie zmierzyć się ze sobą podczas walki! Ich partnerzy z pary będą mogli w trakcie walki przeszkadzać ich przeciwnikom. Sądząc po zwiastunie - Renata Kaczoruk podpadła grupie, gdy zaczęła rzucać kamyczkami w Pascala Brodnickiego, który akurat walczył z jej koleżanką z pary - Weroniką. Wtedy zaczęły na nią krzyczeć Rozenek i Hanna Lis: "Renata nie w głowę. To jest słabe, Renia!". Co jeszcze wydarzy się w odcinku? Łukasz Jemioł zdenerwuje się i zacznie krzyczeć, a Małgorzata Rozenek przytulając się do Radka Majdana stwierdzi, że chce wracać do domu. Obejrzyjcie zwiastun "Azja Express"!

ZOBACZ: Renata Kaczoruk tłumaczy się z usuwania komentarzy na Instagramie. Chodzi o hejt po "Azja Express"

Zwiastun 3. odcinka Azja Express

Radek Majdan w programie Azja Express

Hanna Lis i Małgorzata Rozenek zdenerwowały się na Renatę Kaczoruk

Dziewczyna (żona?) Kuby Wojewódzkiego rzucała kamyczkami w Pascala Brodnickiego

Pascal zmierzył się z koleżanką Renaty, Weroniką

