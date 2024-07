Co wydarzy się w drugim odcinku Agent-Gwiazdy? Na profilu programu TVN na Facebooku pojawił się właśnie zwiastun show. Czego się z niego dowiemy? Okazuje się, że Alan Andersz zawarł pierwszy sojusz! Z kim?

Reklama

Agent-Gwiazdy: Zobacz zwiastun 2. odcinka show!

Przypominamy, że w pierwszej edycji show "Agent-gwiazdy" do finału doszedł m.in. Antek Królikowski, który ostatecznie wygrał program i Macademian Girl. Aktor i blogera już na początku trwania programu zawarli sojusz wraz z Tomkiem Oświecińskim, co opłaciło im się, bo dzięki wspólnej grze i wymianie informacji doszli do finału! Czy podobną taktykę przyjął Alan Andersz? Młody aktor wyrasta powoli na najbardziej kontrowersyjną postać w tej edycji show. W pierwszym odcinku zdążył się już pokłócić z Tomkiem Niecikiem, co nie przyniosło mu sympatii widzów. Karolina Korwin-Piotrowska okrzyknęła go nawet Renatą Kaczoruk "Agenta" :-). Teraz okazuje się, że Alan w programie znalazł już osobę, z którą może wejść w sojusz. Z zapowiedzi show można dowiedzieć się, że Alan współpracuje z Piotrem Kędzierskim, co zdecydowanie nie podoba się Tomkowi Niecikowi. Zobaczcie zwiastun show!

Zobacz: Kłótnie, przekleństwa, sojusze. Za nami pierwszy odcinek drugiej edycji „Agenta Gwiazdy”

Zobacz także

Zwiastun 2. odcinka Agent-Gwiazdy

Andersz już w pierwszym odcinku pokłócił się z Niecikiem

ONS

Myślicie, że Alan Andersz dojdzie do finału?

ONS/TVN