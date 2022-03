"Żony Miami": Sylwia Graff pokazała romantyczne zdjęcie z partnerem

Kim jest mąż Sylwii Bomby? To pytanie często zadają sobie internautki, które obserwują celebrytkę z " Gogglebox. Przed telewizorem " w sieci. 32-latka pokazuje zdjęcia Jacka na swoim Instagramie, jednak mówi o nim mało, bo partner wzbudza sporo kontrowersji! Dlaczego fanki Sylwii Bomby nie lubią jej męża? A może wręcz przeciwnie, czy obserwatorki celebrytki są o niego zazdrosne? Przeczytajcie, co więcej wiemy o Jacku. Ich najnowsze rodzinne zdjęcie na pewno Was rozczuli! Sylwia Bomba z mężem i córką Sylwia Bomba z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" cieszy się coraz większą popularnością w sieci. Celebrytka w grudniu zeszłego roku po raz pierwszy została mamą. Urodziła córeczkę, która otrzymała na imię Antonina, zdrobniale Tosia. Ojcem dziecka jest wieloletni partner Sylwii - Jacek. Mężczyzna nie ma Instagrama, ale mimo to sporo o nim wiemy! Na Waszą prośbę, bardzo proszę nasz portret rodzinny 🤗 #family #myfamily #love #loveit #mommy #mom #daddy #happy - podpisała ostanie zdjęcie z ukochanym Sylwia. Zobacz także: Sylwia Bomba, Big Boy, Ewa Mrozowska... Jak gwiazdy "Gogglebox" będą wyglądać na starość? Zobacz! Jak powiedziała Sylwia w jednym z wywiadów para poznała się w centrum handlowym. Ukochany zaprosił Bombę na kawę i tak wszystko się zaczęło. Sylwię i Jacka dzieli 14 lat, jednak dla zakochanych to żaden problem. Niestety spora część obserwujących celebrytkę w sieci uważa, że to zbyt duża różnica wieku. I tu zaczyna się problem... Dziadek najładniej wyszedł No way... Serio wyglądacie jak ojciec z córką :/ Niesmaczne - czytamy w komentarzach. Wielu internautów broni jednak partnera Sylwii, pisząc, że para świetnie razem...