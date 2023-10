Aneta Glam z "Żon Miami" szybko zyskała grono wiernych fanów, zachwyconych nie tylko jej otwartością, pewnością siebie i dystansem do życia, ale też jej modowymi wyborami, które... do najtańszych nie należą. W garderobie celebrytki bowiem królują jedynie projekty topowych domów mody. Popatrzcie tylko na jej najnowszą zdobycz - przepiękne bikini od Versace. Ten model bije w sieci rekordy popularności. Wiemy, gdzie kupić podobne!

"Żony Miami": Aneta Glam w boskim bikini od Versace

Aneta Glam uznawana jest za jedną z najbardziej charyzmatycznych bohaterek hitu TVN - "Żony Miami". Przedsiębiorcza, pewna siebie i kochająca modę blond piękność wbrew przeciwnościom losu postanowiła spełnić swój amerykański sen, który trwa do tej pory. Opływająca w luksusach modelka zarówno w programie, jak i w mediach społecznościowych chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością, w której nie brakuje imponującej posiadłości wartej miliony dolarów, luksusowych i egzotycznych aut, czy pokaźnej kolekcji biżuterii, ubrań i dodatków najsławniejszych domów mody.

Uwielbiająca logowane sportowe sety celebrytka, w hicie TVN dała się poznać również jako miłośniczka zwiewnych kreacji z wycięciami i głębokimi dekoltami, podkreślających jej fenomenalną figurę sukienek typu bandage dress, a także modnych bikini, które chętnie zabiera ze sobą na swój ogromny, luksusowy jacht. Tak też było i teraz. Aneta Glam z "Żon Miami" pochwaliła się na Instagramie genialnym, niebieskim kostiumem kąpielowym, a w sieci zawrzało.

- Petarda???????????? - ???????????? Versace to zawsze dobry wybór! - Perfekcyjna ???? - komentują zachwyceni fani.

Gwiazda hitu TVN postawiła na kultowy model od Versace z linii Trésor de la Mer. Nadruk inspirowany światem wodnym przedstawia liczne muszle i rozgwiazdy o fantazyjnych kształtach i kolorach.

Bikini w stylu Anety Glam z "Żon Miami" kupisz w Sinsay za grosze!

Jak się okazuje, kostium kąpielowy, jaki wybrała Aneta Glam nie należy do najtańszych. Góra bikini z linii Trésor de la Mer to wydatek bagatela 260 euro, czyli ok 1240 zł. Z kolei dół bikini to wydatek 230 euro, czyli ok 1100 zł. Nie musicie jednak wydawać kroci, by na wakacjach cieszyć się modnym kostiumem w stylu Anety Glam z "Żon Miami". Znaleźliśmy dla was podobne w naprawdę atrakcyjnych cenach.

Różowe bikini z nadrukiem w rajskie kwity, w kolorystyce podobnej do linii Trésor de la Mer od Vercace, kupicie teraz w Sinsay na mega wyprzedaży. To dwuczęściowe cacko kosztuje teraz zaledwie 22,99 zł!

Jeśli macie jednak ochotę na górę w stylu balkonetki, już spieszymy z pomocą.

Utrzymane w różówo-chabrowej kolorystyce bikini z wiązanym dołem, kupicie na wyprzedaży w Sinsay za 39,99 zł. Ten model świetnie sprawdzi się szczególnie dla pań z większym biustem. Szerokie ramiączka, klasycznie zapinana góra i duże miseczki, sprawiają, że bikini jest niezwykle wygodne.

W ofercie wyprzedażowej Sinsay znajdziemy także kostiumy utrzymane w ponadczasowej, błękitnej kolorystyce. Niebieskie bikini z Sinsay z górą typu balkonetka i wiązanym dołem w fantazyjny nadruk, można upolować na wyprzedaży za 39,99 zł.

Co sądzicie o takich modelach?

