"Żony Miami": Sylwia Graff pokazała partnera! Tak świętowali Walentynki

Zamykając ubiegły rok (2011), Doda powiedziała w rozmowie z nami, że nie należał do najlepszych. W tym roku chyba nie powinna mieć już takich wątpliwości. Tylko w ostatnich miesiącach nagrała teledysk do "Fuck It" ( zobacz ), który obejrzano już ponad 3 miliony razy, zatrudniła nową menadżerkę i teraz podbija internet coverem "Titanium", przy czym zbiera pozytywne oceny konkurencji. Po takiej dawce emocji, Doda zdecydowała się odpocząć i wyjechała z kraju. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Doda tegoroczną noc sylwestrową spędzi w Miami . Jako fanka ciepłych krajów, Rabczewska wybrała kolejne nieznane dla siebie miejsce w Stanach Zjednoczonych, które jest ulubionym wielu światowych gwiazd. Jednak najciekawszy może być fakt, że piosenkarka spotka się tam z... Joanną Krupą! Od kilku miesięcy Krupa kręci na Florydzie reality-show "Dżoana i jej przyjaciółki z Miami", dlatego to doskonała okazja, żeby dwie piękne Polki w końcu znalazły okazję by się lepiej poznać i wyjaśnić ewentualne niesnaski o jakich swego czasu pisały tabloidy. Szczególnie, że w Miami swój klub ma ukochany Joanny, Romain Zago, a jak wiadomo, za interesami Krupy stoi ta sama menadżerka, co Dody - Małgorzata Leitner . Zobacz: Menadżerka Dody reprezentuje światowe gwiazdy! Może to także okazja do tego, by Doda pojawiła się jako gość w ulubionym programie Lady Gagi i Michelle Obama? Tak jak Doda wybierała się na lunch ze swoją nową menadżerką: