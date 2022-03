"Żony Miami": Sylwia Graff pokazała zdjęcie z partnerem! Spędzili ze sobą kilka romantycznych chwil

Natalia z " Rolnik szuka żony " na początku roku zaczęła publikować w mediach społecznościowych zdjęcia z partnerem. Początkowo nie pokazywała jego twarzy , jednak teraz wiele się zmieniło. Natalia i Maciej tworzą szczęśliwy związek i coraz chętniej umieszczają wspólne zdjęcia na Instagramie. Niedawno spędzili weekend nad morzem . Wygląda na to, że relacja 25-latki staje się coraz poważniejsza. Parze kibicuje Ilona z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co napisała pod zdjęciem Natalii i jej partnera! Natalia coraz chętniej pokazuje wspólne zdjęcia z partnerem! Natalia z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcia z partnerem na Instagramie. Para doskonale się bawi w swoim towarzystwie: To była super dzień, długie spacery, ładna pogoda i dużo odpoczynku #ładnapogoda #jezioro #plaza #miedzyzdroje #świnoujście #pies #relaks - napisała Natalia na Instagramie. Wygląda na to, że uczestniczka "Rolnika" jest naprawdę zakochana. Zdjęcie Natalii i Macieja jako pierwsza skomentowała Ilona. Obie uczestniczki już od dawna się przyjaźnią, a ostatnio spędziły weekend nad morzem: Cudne zdjecia i moja ulubiona para 😍👌💜 buziaki dla Loli i do zobaczenia niebawem 😊 Tylko spójrzcie na urocze zdjęcia pary. Miłość kwitnie! Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się zdjęciem dzieci. Internauci zwracają uwagę na jeden element jej stylizacji! Wyświetl ten post na Instagramie. To była super dzień, długie spacery, ładna pogoda i dużo odpoczynku...