"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zdradziła, jak świętowała Walentynki. Nie była sama!

Związek Kasi i Pawła ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostatnio przeżywał dość poważny kryzys. Charyzmatyczna brunetka dystansowała się od męża, była to radosna, to znów rozdrażniona, a nawet smutna. Teraz okazało się, że w trakcie nagrywania odcinków do miłosnego hitu TVN telewizyjna żona Pawła otrzymała od lekarza zatrważającą diagnozę. - Nie ukrywam, wyszłam z gabinetu przerażona - wyznała Kasia. Jak Paweł zareagował na stan zdrowia żony? Poznajcie szczegóły. Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" szczerze o swojej chorobie Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przestaje zaskakiwać. Choć na początku sezonu to właśnie Kasia i Paweł zostali okrzyknięci faworytami sezonu, to z odcinka na odcinek małżonkowie coraz bardziej się od siebie oddalali, a na pewną siebie brunetkę szybko spadła fala hejtu. Sympatycy społecznego eksperymentu TVN oburzali się nie tylko obojętnością dziewczyny, ale przede wszystkim tym, że pomimo iż podczas wesela chętnie obdarowywała męża czułościami , to w mgnieniu oka jej zachowanie diametralnie się zmieniło, a kobieta zdobyła się na szokujące wyznanie przyznając, że Paweł nie jest dla niej atrakcyjny . Najgorszy kryzys pomiędzy małżonkami zrodził się jednak po rozmowie z ekspertem programu - Piotrem Mosakiem, który był zszokowany tym, że Kasia zbyt często kontaktuje się z koleżankami i z mamą . Jak się okazało, telewizyjna żona Pawła potrafi wykonać nawet 20 telefonów dziennie do swojej mamy , przez co nie ma już ochoty na prowadzenie dialogów z małżonkiem. Mąż Kasi wtórował słowom eksperta i wygląda na to, że tym bardzo naraził się żonie. Kobieta była obrażona i miała duże pretensje do Pawła . Gwoździem do trumny była jednak informacja o tym,...