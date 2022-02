"Żony Miami": Aneta Glam dawno nie była tak wściekła. To już kolejna taka sytuacja! 

Elżbieta z "Rolnik szuka żony" zachwyciła fanów nowym zdjęciem. Tym razem nie chodzi ani o Marka ani o udział w programie. Z tej strony widzowie nie mieli jeszcze okazji poznać jej za dobrze. To o czym właśnie napisała na Instagramie w połączeniu z rozczulającym zdjęciem wzruszyło fanów: Piękne to... Wiele bym dała jedną taką chwilę...❤️❤️ - napisała jedna z fanek. Zobaczcie, czym rolniczka tak wpłynęła na fanów. "Rolnik szuka żony": Nowe zdjęcie Elżbiety zachwyciło fanów Wygląda na to, że Elżbieta w "Rolnik szuka żony 8" znalazła prawdziwą miłość . Chociaż swoim sposobem bycia nie podbiła serc fanów w programie, zaproszeni na gospodarstwo panowie byli nią oczarowani, chociaż nie szczędziła im fizycznych "sprawdzianów" na terenie swojego domu. "My mamy z metra płacone?" - żartowali w jednym z pierwszych odcinków. Ostatecznie rolniczka dokonała ostatecznego wyboru i uczestnikiem, z którym chce stworzyć coś więcej okazał się być Marek. Ich relacja nabrała tempa podczas rewizyty Elżbiety u Marka nad morzem . To właśnie tam, po raz pierwszy pozwolili sobie na szczerą rozmowę o emocjach a nawet niemalże doszło do pocałunku: - Myślę, że się zakochałem. Nawet nie myślę. Ja to wiem! - przyznał Marek. - Na razie to takie zauroczenie, ale już coś się dzieje. No to więc… ja się chyba tego boję - wyznała Elżbieta. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Pierwsze czułe gesty i wyznanie miłości! Relacja Elżbiety i Marka kwitnie Elżbieta z "Rolnik szuka żony" dopiero teraz odsłoniła również tę swoją wrażliwą stronę. Jej uczucie do Marka zaczyna nabierać tempa. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój tej relacji i ciekawi są, co...