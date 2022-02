"Żony Miami": Aneta Glam zamieszka ze swoją mamą?! Zdradziła szczegóły 

Aneta i Robert z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy widzów. W ich związku jak na razie trwa prawdziwa sielanka i wszystko wskazuje na to, że wybór ekspertów był naprawdę trafiony. Jednak czy po rozmowie Roberta z teściową to się nie zmieni? W zapowiedzi kolejnego odcinka programu możemy zobaczyć krótki fragment z wizyty Roberta z żoną, właśnie u mamy Anety. Z ust teściowej Roberta padły stanowcze słowa, które chyba lekko go przestraszyły! O co chodzi? Sprawdźcie! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta pochwaliła się zdjęciami z wakacji. Wyjechała z Robertem? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Sielanka Roberta i Anety dobiegnie końca? Aneta i Robert sprawiają wrażenie idealnie dobranej pary. Już dawno w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie było tylu czułości i uroczych momentów! Aneta i Robert imponują widzom swoim optymizmem, a także dojrzałym podejściem do budowania zgodnej relacji. Z każdym kolejnym odcinkiem para coraz bardziej zyskuje w oczach widzów , a tysiące fanów już nie wyobraża sobie, aby historia Anety i Roberta mogła się skończyć wraz zakończeniem eksperymentu. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Fani zachwycili się koszulą Anety! To hit z Reserved za grosze! Również w minionym odcinku programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" byliśmy świadkami prawdziwej sielanki w związku Anety i Roberta. Choć ich podróż poślubna dobiegła końca, to jednak mogliśmy zauważyć, że również w zwykłych, codziennych sytuacjach, Aneta i Robert dogadują się bardzo dobrze. Jednak czy to się wkrótce może zmienić?! Zapowiedź kolejnego odcinka programu wyglądała dość niepokojąco! A wszystko przez spotkanie Anety i Roberta...