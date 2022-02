"Żony Miami" zbierają pieniądze na WOŚP, ale wszyscy patrzą i tak tylko na buty Anety Glam

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd polskiego show-biznesu. Prowadząca "Dzień dobry TVN" ma w swojej szafie kreacje na każdą okazję. Jak sama podkreśla, kocha modę i dlatego postanowiła przekazać na aukcję WOŚP, to co lubi najbardziej - markowe torebki. Licytujący mogą kupić cztery oryginalne torebki od najlepszych domów mody. Agnieszka Woźniak-Starak oddaje drogie torby na WOŚP Agnieszka Woźniak-Starak od lat wspiera fundacje i akcje charytatywne, w tym roku z okazji 30-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazała coś naprawdę wyjątkowego. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych butach tego sezonu! Wiemy, gdzie znaleźć podobne! Do wylicytowania są cztery piękne, a przede wszystkim unikalne torebki, których ceny wahają się od 8 tysięcy za sztukę. Na aukcji pojawią się kultowe modele takie jak: „Hourglass” od Balenciagi, „Marcie” od Chloé, „Glam Slam” od Maison Margiela oraz „Sylvie” marki Gucci. Prezenterka przyznała, że długo zastanawiała się co przeznaczyć w tym roku na WOŚP. Długo zastanawiałam się co bym chciała przekazać na WOŚP i pomyślałam, że chciałabym oddać coś co lubię. A, że lubię modę to zajrzałam do mojej szafy i pomyślałam, wiem! Coś co nie straci na wartości, jak nasze pieniądze. I są to torebki. Fajne torebki. Wybrałam zestaw, który powinien zadowolić nie jedną fashionistkę. Balenciaga zrobiona z jeansów z recyklingu, każda jest inna i niepowtarzalna. Chloé znany model, ale z frędzlami też trochę inna. Moja ukochana chyba najczęściej fotografowana torebka Maison Margieli poduszka, można się przespać w podróży. I złota, ale jakże skromna Gucci . Myślę, że to aukcja dla fashionistki albo męża, który...