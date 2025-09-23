W najnowszym, trzecim odcinku "Afryka Express" emocje sięgnęły zenitu, a rywalizacja pomiędzy uczestnikami weszła na kolejny poziom. Po tym, jak większość z nich przyznała, że na tym etapie wyścigu nie ma miejsca na sentymenty, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Podczas wypowiedzi "jeden na jeden" do kamery, Izu Ugonoh pokusił się na wyjątkowo kąśliwy i wulgarny komentarz na temat innego uczestnika programu, Michała Mikołajczaka, a na sportowca i jego żonę Antoninę spadła fala krytyki. Teraz oboje zabrali głos w sprawie.

Izu Ugonoh tłumaczy się z ostrych słów na temat Michała Mikołajczaka w "Afryka Express"

Nieprzychylne warunki atmosferyczne, presja związana z wyścigiem, przemęczenie, głód i spanie w trudnych warunkach coraz bardziej dają się we znaki uczestnikom "Afryka Express". I podczas gdy Wiktoria Gąsiewska i Ewa Gawryluk nie kryją rozczarowania zachowaniem swoich konkurentów, pozostali robią wszystko, by zajść w programie jak najdalej. Niestety, zaciekła rywalizacja i uszczypliwości w stronę pozostałych uczestników w ostatnim, trzecim odcinku show, według widzów przekroczyły granicę tzw. "dobrego smaku". Na Izu Ugonoh spadła fala krytyki, po tym, jak w "Afryka Express" wulgarnie wypowiedział się na temat Michała Mikołajczaka.

Gdy okazało się, że pięściarz i jego żona Antonika odpadli z show, rozgoryczony porażką Izu Ugonoh powiedział, że "nie chciał przegrać z Michałem, bo nie lubi typa" po czym padły nieprzyzwoite słowa. Teraz sportowiec zabrał głos w sprawie.

Po obejrzeniu odcinka i zobaczeniu, jak zostało to zmontowane, to ja sam siebie bym nie polubił. Problemem jest fakt, że nie odzwierciedla to stanu rzeczywistego. Na chwilę obecną mam dosyć tego typu programów, a ''Afryką...'' jestem zawiedziony - przyznał w rozmowie z Plejadą Izu Ugonoh.

Żona Izu Ugonoh ostro o produkcji "Afryka Express"

Także Antonika Ugonoh, żona byłego prowadzącego "Królową przetrwania" sportowca, postanowiła przerwać milczenie. Pod jednym z postów na instagramowym koncie "Afryka Express" ukochana Izu Ugonoh skomentowała zaistniałą sytuację. Jak przyznała, ma żal do produkcji programu, jednocześnie sugerując, że materiał został zmanipulowany przy montażu.

Słuchajcie, możemy jedynie razem z Izu dołączyć się do Waszej opinii na temat wypowiadania takich słów, i również uważamy, że jest to bardzo słabe kierować coś takiego w stronę drugiej osoby. Jest nam przykro, że produkcja postanowiła tak zmontować, a raczej przemontować słowa i wykorzystać sytuację z innego momentu niż to miało miejsce. Przykro nam, że na sam koniec zostaliśmy tak pokazani i możemy jedynie powiedzieć, że scena, którą widzicie, jest nagrana podczas rozmowy w Polsce w emocjach po zakończeniu realizacji programu i rozmowy o innej sytuacji a słowa wulgarne są użyte w liczbie mnogiej, więc można zastanowić się, czy rzeczywiście są kierowane personalnie do Michała - napisała Antonina Ugonoh.

Antonina Ugonoh bezpośrednio zwróciła się również do głównego zainteresowanego, Michała Mikołajczaka.

Michał Mikołajczak, przykro nam, że na koniec został wykreowany tak skrajny konflikt. Jesteśmy zawiedzeni, ale nie zaskoczeni. - zakończyła.

Najnowszy odcinek "Afryka Express" wywołał burzę w sieci

Najnowszy odcinek "Afryka Express" sprawił, że w sieci zawrzało. Internauci nie tylko ostro komentowali słowa Izu Ugonoh wypowiedziane w programie, ale też bezpośrednio odnosili się do instagramowego komentarza jego żony Antoniny. Po tym, jak jeden z internautów napisał, że "wypada zwracać się do innych z szacunkiem", Antonina Ugonoh odpisała:

To prawda, szacunek jest najważniejszy, dlatego jest nam przykro, że ta scena jest tak zmontowana i uwierz, że nic nie jest puszczane w TV w takiej kolejności, jak to się dzieje. (...) Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby się o to przepychać, nadal to jest program, ale jesteśmy bardzo zawiedzeni, że taka scena została stworzona z naszym udziałem.

