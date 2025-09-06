Edyta Zając zdradziła kulisy "Afryka Express". Powiedziała prawdę o programie
Edyta Zając wzięła udział w "Afryka Express", a teraz zdradziła, co działo się w programie. Modelka wspomniała przy okazji o innych uczestnikach produkcji TVN. Była rywalizacja? Jest szczery komentarz Edyty Zając.
Edyta Zając w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego zgodziła się wystąpić w "Afryka Express". Opowiedziała również, czego obawiała się najbardziej i wspomniała o pozostałych uczestnikach. Sprawdźcie, co nam wyznała.
Edyta Zając szczerze o udziale w "Afryka Express"
Dokładnie w sobotę 6 września o godzinie 19:45 wystartuje "Afryka Express". W najnowszej odsłonie programu wzięli udział m.in. Nikodem Rozbicki, Ewa Gawryluk, Katarzyna Niezgoda i Wiktoria Gąsiewska. Wśród osób, które przyjęły zaproszenie do hitu TVN znalazła się również Edyta Zając. W programie pojawiła się razem ze swoim partnerem Michałem Mikołajczakiem.
Tuż przed premierą "Afryka Express" Edyta Zając zdradziła nam, dlaczego zdecydowała się na udział w produkcji.
Miałam dużo obiekcji, nie myślałam, że to jest format dla mnie i troszeczkę się obawiałam swojej fizyczności, tego, że sobie nie poradzę w tak trudnych warunkach, a te warunki afrykańskie były dość wymagające. Jak się okazuje zupełnie niepotrzebnie się bałam, poradziłam sobie myślę bardzo dobrze, miałam najlepsze wsparcie jakie mogłam sobie wymarzyć
Edyta Zając nie ukrywa, że udział w "Afryka Express" był dla niej cudowną przygodą i nie żałuje swojej decyzji. Modelka wspomniała również o pozostałych uczestnikach. Pojawiła się rywalizacja na planie? Sprawdźcie, co powiedziała nam Edyta Zając.
