Edyta Zając w rozmowie z Party.pl zdradziła, dlaczego zgodziła się wystąpić w "Afryka Express". Opowiedziała również, czego obawiała się najbardziej i wspomniała o pozostałych uczestnikach. Sprawdźcie, co nam wyznała.

Edyta Zając szczerze o udziale w "Afryka Express"

Dokładnie w sobotę 6 września o godzinie 19:45 wystartuje "Afryka Express". W najnowszej odsłonie programu wzięli udział m.in. Nikodem Rozbicki, Ewa Gawryluk, Katarzyna Niezgoda i Wiktoria Gąsiewska. Wśród osób, które przyjęły zaproszenie do hitu TVN znalazła się również Edyta Zając. W programie pojawiła się razem ze swoim partnerem Michałem Mikołajczakiem.

Tuż przed premierą "Afryka Express" Edyta Zając zdradziła nam, dlaczego zdecydowała się na udział w produkcji.

Miałam dużo obiekcji, nie myślałam, że to jest format dla mnie i troszeczkę się obawiałam swojej fizyczności, tego, że sobie nie poradzę w tak trudnych warunkach, a te warunki afrykańskie były dość wymagające. Jak się okazuje zupełnie niepotrzebnie się bałam, poradziłam sobie myślę bardzo dobrze, miałam najlepsze wsparcie jakie mogłam sobie wymarzyć wyznała przed kamerą.

Edyta Zając nie ukrywa, że udział w "Afryka Express" był dla niej cudowną przygodą i nie żałuje swojej decyzji. Modelka wspomniała również o pozostałych uczestnikach. Pojawiła się rywalizacja na planie? Sprawdźcie, co powiedziała nam Edyta Zając.

