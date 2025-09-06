Edyta Zając i Michał Mikołajczak wzięli udział w "Afryka Express". Jak modelka i aktor poradzili sobie w programie? O tym przekonamy się z kolejnych odcinków, ale już podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN zapytaliśmy Edytę Zając o jej wrażenia po "Afryka Express". Czy program wpłynął na jej związek z Mikołajczakiem? Mamy szczery komentarz.

Edyta Zając szczerze o swoim partnerze i udziale w "Afryka Express"

Do tej pory widzowie TVN mogli zobaczyć zmagania gwiazd w "Azja Express" i "Ameryka Express". Teraz z kolei przyszła pora na najnowszą odsłonę show. Już dziś rusza "Afryka Express". W programie wzięła udział m.in. Edyta Zając, znana modelka i prowadząca takie formaty jak "True Love" i "Hotel Paradise". W podróżniczym show towarzyszy jej ukochany, aktor Michał Mikołajczak.

Dostaliśmy propozycję przeżyć przygodę i nie wyobrażałam sobie, że mogłabym przeżyć ją z kimś innym. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przeżyć tę przygodę razem. To jest jedyny taki format do którego można iść w parze i stąd też taka a nie inna decyzja. Z perspektywy czasu już wiem, że to była najlepsza z możliwych decyzji. Fajna przygoda, fajnie spędziliśmy czas, też bardzo jakościowo. Sporo się o sobie dowiedzieliśmy. Myślę, że dodatkowo - jeśli chodzi o naszą relację - to jeszcze bardziej ją to umocniło Edyta Zając wyznała dla Party.pl

Wszystko wskazuje więc na to, że między parą raczej nie będzie dochodzić do spektakularnych kłótni, jakie zdarzały się w jednej z par z poprzedniego sezonu programu TVN. Edyta Zając szybko sprostowała.

To są trudne warunki, to jest miejsce wymagające, to jest program telewizyjny, to są nerwy, to jest krew pot i łzy, to jest ciągły bieg więc to też trzeba sobie wziąć na poprawkę, że widzowie mają moment z całego dnia, który widzą na ekranie. Nakręciliśmy tysiąc godzin materiału z czego dwanaście chyba wchodzi do emisji więc proszę sobie wyobrazić, że trzeba wybrać te najważniejsze momenty i bardzo ciężko myślę jest wybrać z tak dużej ilości czasu te smaczki. Natomiast myślę, że akurat w naszym przypadku to fajna, wspólna przygoda dodała.

