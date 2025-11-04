Zaskakujące zmiany w "The Voice of Poland". W środku szesnastego sezonu w programie pojawi się nowa współprowadząca. Na TikToku zgromadziła już ponad 2,2 miliona obserwatorów, jej konto na Instagramie śledzi ponad 1,3 miliona followersów. Idolka mas już niebawem zastąpi jedną ze znanych twarzy show.

Wielkie zmiany w połowie sezonu 16. edycji "The Voice of Poland"

W "The Voice of Poland" emocje powoli zaczynają sięgać zenitu. Za nami emocjonujące Nokauty, podczas których Margaret i Anna Karwan nie mogły powstrzymać łez. Co więcej, już w najbliższą sobotę, 8 listopada, na sympatyków show czeka nie lada zaskoczenie. W przyszły weekend z przytupem ruszają odcinki na żywo, ale to nie koniec rewelacji.

W samym środku sezonu produkcja "The Voice of Poland" zastąpi jedną z gwiazd swojego show zupełnie nową twarzą. Jak informuje stacja TVP, to właśnie topowa influencerka, Hanna Puchalska, znana wszystkim jako Hi Hania, już niebawem zostanie nową prowadzącą muzyczny hit stacji.

Hi Hania nowa współprowadzącą "The Voice of Poland". Kogo zastąpi?

Już jakiś czas temu głośno było o tym, że Hi Hania zostanie jurorką nowej edycji "The Voice Kids". Jak się okazuje, to jeszcze nie wszystko. Przed idolką mas kolejne muzyczne wyzwanie. Influencerka już w najbliższą sobotę, 8 listopada, zadebiutuje w roli nowej współprowadzącej "The Voice of Poland".

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam „The Voice of Poland”, czułam emocje uczestników - ten stres, ekscytacje. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo „The Voice of Poland” jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego - być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia. Zdecydowanie mogę powiedzieć, że to jedno z tych doświadczeń, które od dawna było na mojej bucket liście - wyznała Hi Hania.

W związku z pojawieniem się Hi Hani w etapie Live 16. edycji "The Voice of Poland" w roli współprowadzącej, widzowie będą musieli pożegnać się z jednym z gwiazdorów show. Jak potwierdza TVP, influencerka zajmie miejsce Jana Dąbrowskiego u boku Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała. Nie oznacza to jednak, że uwielbiany przez influencer zakończył przygodę z formatem. Będziemy go mogli oglądać w 9. edycji "The Voice Kids", która trafi na antenę już wiosną 2026 roku.

Kim jest Hi Hania?

Hi Hania to popularna polska influencerka i TikTokerka, która zyskała rozpoznawalność dzięki swoim dynamicznym, humorystycznym filmikom i vlogom z życia codziennego. Na TikToku zgromadziła już ponad 2,2 miliona obserwatorów, jej konto na Instagramie śledzi ponad 1,3 miliona followersów, a jej kanał na YouTube subskrybuje ponad 730 tysięcy widzów.

Nowa współprowadząca "The Voice of Poland" w tym roku ma za sobą również debiut aktorski. Na początku 2025 r. światło dzienne ujrzał film "100 dni do matury", w którym zagrała jedną z głównych ról.

