Margaret i Ania Karwan zalały się łzami. Czegoś takiego w "The Voice of Poland" nikt się nie spodziewał
W "The Voice of Poland" emocje powoli zaczynają sięgać zenitu i dotykać także jurorów. W najnowszym odcinku show, który zostanie wyemitowany 1 listopada, Margaret i Ania Karwan nie wytrzymały. Zobaczcie przedpremierowy fragment show.
Tak emocjonujących Nokautów nie było w "The Voice of Poland" od lat! Decyzje o dalszym losie uczestników okazały się tak trudne, że na planie niejednokrotnie polały się łzy. W najnowszym muzycznym hicie TVP również nie zabraknie wzruszeń. Sprawdźcie, co się wydarzy.
Emocje przerosły Margaret. Gwiazda "The Voice of Poland" zalała się łzami
W ostatnich Bitwach 16. edycji muzycznego hitu TVP doszło do niezwykle emocjonującego momentu. Występ Gabrieli i Rafała w "The Voice of Poland" poruszył jurorów i widzów. Nie zabrakło jednak też gorzkich słów po eliminacji niektórych graczy. W najnowszym odcinku show ostatni przed odcinkami na żywo etap, Nokauty, w którym każdy z trenerów będzie musiał pożegnać troje z siedmiorga uczestników ze swojej drużyny.
Jak się okazuje wyjątkowo wysoki poziom uczestników edycji sprawił, że decyzje jurorów były okupione ogromnym stresem i morzem łez.
W takiej sytuacji nie ma dobrych decyzji. Wybieranie pomiędzy genialnym wokalem a genialnym wokalem jest szalenie bolesne. Jak żyć?
Ania Karwan nie kryła łez w "The Voice of Poland". Takich scen nikt się nie spodziewał
W najnowszym odcinku show również Ania Karwan, która kompletuje swój team w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", wybierając spośród uczestników, którzy odpadli z drużyn pozostałych trenerów, nie będzie mogła powstrzymać emocji.
Ta edycja „The Voice of Poland” jest inna niż wszystkie. W Nokautach słychać było emocje surowe i prawdziwe - takie, które nie potrzebują ozdobników ani technicznej perfekcji. Bo w śpiewaniu nie chodzi o doskonałość, ale o odwagę i intencję. Ten etap poruszył mnie szczególnie, bo znalazłam tu ludzi, którzy tak jak ja wyśpiewują swoją prawdę
Kto będzie musiał pożegnać się z marzeniami o wygranej 16. edycji "The Voice of Poland"? Widzowie przekonają się o tym już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2.
W naszym wideo zobaczcie przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "The Voice of Poland".
