Tak emocjonujących Nokautów nie było w "The Voice of Poland" od lat! Decyzje o dalszym losie uczestników okazały się tak trudne, że na planie niejednokrotnie polały się łzy. W najnowszym muzycznym hicie TVP również nie zabraknie wzruszeń. Sprawdźcie, co się wydarzy.

Emocje przerosły Margaret. Gwiazda "The Voice of Poland" zalała się łzami

W ostatnich Bitwach 16. edycji muzycznego hitu TVP doszło do niezwykle emocjonującego momentu. Występ Gabrieli i Rafała w "The Voice of Poland" poruszył jurorów i widzów. Nie zabrakło jednak też gorzkich słów po eliminacji niektórych graczy. W najnowszym odcinku show ostatni przed odcinkami na żywo etap, Nokauty, w którym każdy z trenerów będzie musiał pożegnać troje z siedmiorga uczestników ze swojej drużyny.

Jak się okazuje wyjątkowo wysoki poziom uczestników edycji sprawił, że decyzje jurorów były okupione ogromnym stresem i morzem łez.

W takiej sytuacji nie ma dobrych decyzji. Wybieranie pomiędzy genialnym wokalem a genialnym wokalem jest szalenie bolesne. Jak żyć? - przyznała tuż po nagraniach poruszona Margaret.

Ania Karwan nie kryła łez w "The Voice of Poland". Takich scen nikt się nie spodziewał

W najnowszym odcinku show również Ania Karwan, która kompletuje swój team w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", wybierając spośród uczestników, którzy odpadli z drużyn pozostałych trenerów, nie będzie mogła powstrzymać emocji.

Ta edycja „The Voice of Poland” jest inna niż wszystkie. W Nokautach słychać było emocje surowe i prawdziwe - takie, które nie potrzebują ozdobników ani technicznej perfekcji. Bo w śpiewaniu nie chodzi o doskonałość, ale o odwagę i intencję. Ten etap poruszył mnie szczególnie, bo znalazłam tu ludzi, którzy tak jak ja wyśpiewują swoją prawdę - wyznała.

Kto będzie musiał pożegnać się z marzeniami o wygranej 16. edycji "The Voice of Poland"? Widzowie przekonają się o tym już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2.

W naszym wideo zobaczcie przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "The Voice of Poland".

Zobacz także:

Afera po odcinku „The Voice of Poland”! „To żart? Ustawka!”