Nie cichną echa zaskakującej decyzji Denisa Urubki, który w sobotę wyruszył w samotną wyprawę na szczyt K2. Himalaista postąpił wbrew wcześniejszym założeniom, bowiem polska ekipa miała spróbować zaatakować szczyt w marcu, gdy poprawi się pogoda i wszyscy będą gotowi do wyprawy. Denis Urubko uważa, że wejście po 1 marca nie będzie się liczyło jako zimowe, dlatego postanowił sam przed końcem lutego spróbować zdobyć szczyt K2 i dokonać pierwszego historycznego wejścia zimą na ten ośmiotysięcznik. Co o jego decyzji sądzi inny uczestnik wyprawy Adam Bielecki? ZOBACZ: Słynny himalaista poruszająco o Tomaszu Mackiewiczu: "Żadna góra nie jest warta śmierci" Adam Bielecki komentuje samotne wyjście Denisa Urubki Adam Bielecki i Denis Urubko niedawno sprowadzili Elisabeth Revol z Nanga Parbat, a teraz razem mieli atakować szczyt K2. Urubko postanowił nie czekać jednak do marca i sam zaatakować szczyt. Co na to Bielecki? Czy jest zły na kolegę? - Denis prawdopodobnie idzie dzisiaj do C3. Martwię się o niego bardzo. Proponował wspólne wyjście, ale sugerowałem, by lepiej wypocząć i poczekać na sensowną pogodę - napisał na swoim Twitterze Adam Bielecki. Gdzie obecnie jest Denis Urubko? Rano biwakował powyżej pierwszego obozu. Na drodze spotkał się z duetem Maciej Bedrejczuk - Marcin Kaczkan, ale odmówił rozmowy radiowej z Krzysztofem Wielickim oraz wzięcia ze sobą radiotelefonu, poinformował portal wspinanie.pl. Jak jego zachowanie skomentował Wielicki? Powiedział w TVP Info, że w górę idą dwa zespoły: Marcin Kaczkan z Maciejem Bedrejczukiem i Marek Chmielarski z Arturem Małkiem. - W momencie, gdy jeden z zespołów himalaistów dojdzie od obozu trzeciego, będzie można stwierdzić, co dzieje się z Denisem - dodał kierownik polskiej wyprawy. Co o zachowaniu...