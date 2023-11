Pod koniec stycznia rozegrał się dramat Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. Himalaiści podczas wspinaczki na Nanga Parbat napotkali na problemy. Polak opadł z sił i nie był w stanie zejść ze szczytu. Elisabeth Revol zdecydowała się wezwać pomoc. W akcji ratunkowej wzięli udział uczestnicy zimowej wyprawy na K2: Jarosław Botor, Piotr Tomala, Denis Urubko oraz Adam Bielecki. Ostatnim z nich udało się dotrzeć jedynie do Elisabeth Revol. Warunki pogodowe przeszkodziły im w dalszej akcji. Ciało Tomasza Mackiewicza zostało po drodze na szczyt, którego zdobycie od zawsze było jego marzeniem...

Kilka miesięcy po tych tragicznych wydarzeniach Francuzka zdecydowała się opublikować list pożegnalny. Elisabeth Revol w emocjonalnych słowach dziękuje swojemu przyjacielowi i towarzyszowi górskich wypraw za wszystkie piękne chwile, które razem przeżyli.

Zrobiliśmy razem piękne i autentyczne rzeczy. Nadal będziesz istniał w moim życiu na wiele sposobów, bo gdy się pozna kogoś takiego jak ty i pozwoli mu wejść do swego życia, to nie da się już zatrzeć śladu po tej osobie. Twój uśmiech pozostanie na zawsze w moim sercu, a iskra twoich oczu będzie rozjaśniać moje dni - czytamy w liście, który Francuzka opublikowała na swoim Facebooku.

Elisabeth Revol z bólem wraca do ostatnich chwil, które spędzili razem. Himalaistka podkreśla, że nie wie, kiedy z Tomkiem zaczęło dziać się coś złego.

Nie wiem, kiedy przekroczyłeś tę ostateczną linię i czy mogłam wtedy to zauważyć. Nie wiem, kiedy zaczęłam cię tracić, kiedy dotarłeś do punktu, skąd nie ma już powrotu i czy sam to poczułeś. 90 metrów poniżej szczytu byłeś jeszcze w dobrej kondycji. Potem niewiele rozmawialiśmy, ale nie mniej niż wcześniej. Byliśmy bardzo skoncentrowani, kiedy się wspinaliśmy. Nie wiem, jak to się stało, że dzisiaj się żegnamy. Jedyne, co czuję, to twoja nieobecność i cała fala uczuć - przyznaje Elisabeth Revol.