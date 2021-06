"Taniec z gwiazdami" wraca na antenę! Wielkie zmiany w emisji show!

Wiemy, jaki program zastąpi " Taniec z gwiazdami "! Kilka dni temu Nina Terentiew zdradziła, że jesienią nie zobaczymy nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Show prowadzone przez Paulinę Sykut i Krzysztofa Ibisza wróci na antenę Polsatu dopiero na wiosnę, a jesienią zobaczymy nowy program taneczny. Nowy program taneczny zamiast Tańca z gwiazdami Myślimy o innym projekcie tanecznym, który byłby emitowany na zmianę z „Tańcem z Gwiazdami” - przyznała Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. - Pierwszą edycję nowego tanecznego show chcemy pokazać już jesienią tego roku, ale ostatecznie jeszcze nie podjęliśmy decyzji. Jaki program zastąpi "Taniec z gwiazdami"? Jak udało nam się dowiedzieć, jesienią 2018 Polsat pokaże polską edycję show "World of Dance"! Co to za program? "World of Dance" - nowe show Polsatu "World of Dance" to amerykański program rozrywkowy, którego producentką jest Jennifer Lopez. W show rywalizują ze sobą tancerze w różnych stylach tanecznych, a ich umiejętności ocenia jury. Główna nagroda w amerykańskiej wersji show to milion dolarów! Producentem nowego show Polsatu będzie Rinke Rooyens. Kto poprowadzi polską wersję "World of Dance"? Jak udało nam się dowiedzieć, Polsat bierze pod uwagę aktorkę Patricię Kazadi oraz tancerkę Idę Nowakowską. Obie mają doświadczenie w programach tanecznych - Kazadi była prowadzącą, a Ida jurorką "You Can Dance – Po prostu tańcz". Cieszycie się, że Polsat pracuje nad nowym show tanecznym? ZOBACZ: Znany polski gwiazdor chciał adoptować Tomka Barańskiego gdy jako dziecko stracił rodziców! Tancerz wyjawił nam szczegóły! Kolejna edycja Tańca z gwiazdami dopiero za rok! Polsat pracuje nad nowym formatem - "World of Dance". Producentką i...