To, co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia, właśnie stało się faktem. Tomson (Tomasz Lach) i Baron (Aleksander Milwiw-Baron), duet znany z zespołu Afromental, po latach obecności w programie "The Voice Kids" znikają z jego składu trenerskiego.

Tomson i Baron żegnają się z "The Voice Kids" po latach

Ruszyły już zdjęcia do dziewiątej edycji show emitowanego na antenie TVP2, a wśród jurorów zabraknie muzyków, którzy byli z nim związani od samego początku – od pierwszego odcinka programu w 2018 roku. Ich nieobecność potwierdziły doniesienia medialne. Ani Tomson, ani Baron nie opublikowali żadnych oficjalnych informacji w mediach społecznościowych na temat zakończenia współpracy z formatem. Nie wydali żadnego oświadczenia, a próby kontaktu z nimi nie przyniosły rezultatu. Dodatkowo Telewizja Polska również nie opublikowała żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Informacje o odejściu Tomsona i Barona obiegły media i wywołały ogromne poruszenie wśród fanów programu. Zaskoczenie potęguje brak wyjaśnień ze strony TVP – nie podano żadnych powodów decyzji o usunięciu muzyków z formatu, z którym byli tak silnie związani. Przez wszystkie edycje "The Voice Kids" Tomson i Baron byli nieodłącznym elementem jury i stanowili rozpoznawalny znak marki. Spekulacje na temat ich odejścia mnożą się w sieci, jednak wciąż nie ma żadnego potwierdzenia ze strony zainteresowanych. Odejście duetu to bez wątpienia jeden z najbardziej zaskakujących ruchów personalnych w historii programu.

Tribbs nowym trenerem – kim jest następca?

Mimo braku oficjalnych informacji na temat przyczyn odejścia Tomsona i Barona wiadomo już, kto zasiądzie na fotelu trenera w nowej edycji. Z programem żegna się również Natasza Urbańska, która pełniła tę rolę w siódmej i ósmej edycji. Zastąpi ją Tribbs – producent, muzyk, kompozytor i DJ.

TVP potwierdziło tę informację w oficjalnym komunikacie. Tribbs to autor wielu przebojów, które brały udział w Konkursach Piosenki Eurowizji. Sam artysta przyznał w mediach społecznościowych, że wiadomość o nowej roli była dla niego ogromnym zaskoczeniem. Jak opisał, otrzymał telefon od swojej managerki z informacją, że został nowym trenerem "The Voice Kids". Dodał, że początkowo myślał, iż chodzi o poważny problem związany z trasą koncertową, nad którą długo pracował.

Natasza Urbańska również opuszcza show

Zmiany w składzie trenerskim nie kończą się na odejściu Tomsona i Barona. W najnowszej edycji programu zabraknie także Nataszy Urbańskiej. Artystka była jurorką przez dwa sezony – siódmy i ósmy. Choć TVP nie podało powodów jej nieobecności w nowej edycji, oficjalnie potwierdzono, że to właśnie Tribbs zajmie jej miejsce.

Zatem w nadchodzącej dziewiątej edycji widzowie zobaczą zupełnie odmienione jury, co z pewnością wpłynie na klimat programu i jego odbiór przez fanów.

Cleo i prowadzący pozostają w składzie programu

Wśród licznych zmian personalnych są też elementy, które pozostają bez zmian. W roli trenerki niezmiennie występować będzie Cleo, związana z programem od siedmiu lat. Jej obecność daje fanom poczucie stabilności w obliczu pozostałych rewolucji.

Na swoich stanowiskach pozostają także prowadzący: Paulina Chylewska, Michalina Sosna oraz Jan Dąbrowski. To właśnie oni będą towarzyszyć młodym uczestnikom programu na scenie i poza nią, wspierając ich w trakcie emocjonujących etapów muzycznych zmagań.

Decyzja o odejściu Tomsona i Barona z "The Voice Kids" to bez wątpienia jedno z najbardziej zaskakujących wydarzeń w świecie polskich programów rozrywkowych ostatnich lat. Fani mogą tylko mieć nadzieję, że ich ulubieńcy powrócą w innej roli lub projekcie, a nowy skład trenerski przyniesie świeżość i nową energię do formatu.