To prawdziwa rewolucja w popularnym muzycznym show! Podczas dzisiejszego wydania programu "Pytanie na Śniadanie" ogłoszono, że do grona trenerów "The Voice Kids" dołącza Tribbs – jeden z najpopularniejszych producentów i DJ-ów młodego pokolenia.

Reklama

Ogłoszono nowego trenera "The Voice Kids"

Decyzja o wprowadzeniu nowego trenera to duże zaskoczenie dla fanów formatu. Tribbs, znany z energetycznych przebojów i współpracy z największymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, zastąpi jednego z dotychczasowych trenerów. Producenci show nie kryją, że liczą na świeżą energię, jaką wniesie Tribbs do programu. Jego doświadczenie sceniczne, wyczucie trendów i bliskość z młodą publicznością mają być atutami, które pomogą uczestnikom rozwinąć skrzydła.

Nowy sezon "The Voice Kids" z udziałem Tribbsa jako trenera ma wystartować wiosną przyszłego roku.

Kim jest Tribbs?

Tribbs, a właściwie Mikołaj Trybulec, to jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych i DJ-ów młodego pokolenia. Urodzony w 1996 roku w Warszawie, swoją karierę rozpoczynał jako muzyk sesyjny, grając na gitarze basowej z czołowymi polskimi artystami. Z czasem skupił się na produkcji muzycznej, tworząc taneczne remiksy znanych hitów oraz autorskie utwory, które szybko podbiły listy przebojów. Tribbs zasłynął m.in. dzięki energetycznym wersjom kultowych polskich piosenek oraz współpracy z najważniejszymi nazwiskami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. Jego styl łączy nowoczesne brzmienia z klasyczną melodią, a każdy występ artysty gwarantuje dużą dawkę pozytywnej energii.

Czy obecność Tribbsa odmieni losy show? Tego dowiemy się już wkrótce!

Reklama

Zobacz także: Prowadzące "Farmę" przekazały wspaniałe wieści ws. nowej edycji. Fani na to czekali